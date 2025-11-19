Šok scene u Eliti: Dok Đukić ljubi Teodoru, obezbeđenje pravi živi zid da ih Bebica ne dohvati! (VIDEO)

Nema kraja drami!

Filipa Đukića nije zanimalo ništa sem da legne sa Teodorom Delić nakon celog haosa, ali ona nije želela da dozvoli sebi to poniženje nakon što je on igrao sa Majom Marinković cele noći.

- Hoću da spavam s tobom - rekao je Filip.

- Lezi spavaj, pričaćemo sutra - rekla je Teodora.

- Hoću s tobom - rekao je Filip.

- Ajde lezi da ne pravimo haos - rekla je Teodora.

- Gledaš Bebicu - rekao je Filip.

- Molim? - upitala je Teodora.

- Gledaš šta Bebica radi - rekao je Filip.

- Boli me k*rac, znaš koliko me boli k*rac i samo hoću da ne pravim haos - rekla je Teodora.

- Ko je pravio haos? - upitao je Filip.

- Zato lezi spavaj - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić