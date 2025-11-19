AKTUELNO

Zadruga

NE MOŽETE ZAJEDNO NI PET MINUTA: Mića očitao lekciju Luki o odnosnu sa Aneli, rešio da mu udari ŠAMAR REALNOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez uvijanja u celofan!

Lepi Mića očitao je lekciju Luki Vujoviću, nakon što je je tokom noći za nama imao žučnu raspravu sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da nisam za vašu vezu, jer ona može samo da te iritira. Umesto da bežiš glavom bez obrizira, sve suprotno radiš. Ne možete zajedno ni pet sekundi. Ti trpiš, ali mi deluje da bi u jednom trenutku jedno drugom glavu otkinuli. Reci joj lepo da ne možete zajedno, kakvi vi prijatelji možete da budete? Ne možete zajedno ni pet minuta, mani se ćorava poslab - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRIJATELJI MU SASULI SVE U LICE: Terza i Filip istakli da se Luka očajnički trudi da skrene pažnju s njegovog odnosa sa Majom! (VIDEO)

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Kačavenda otkrila na kakvoj je zapravo relaciji sa Janjušem! (VIDEO)

Domaći

BILO BI MU BOLJE PORED NJE: Gastozov prijatelj vinuo Sofi u nebesa, uputio niz komplimenata na njen račun, pa stavio Anđelu na stub srama: VUK DLAKU M

Zadruga

NAŠ SUKOB JE KRENUO ZBOG NJE: Ena se osvrnula na svađu sa Gastozom i Anđelom, pa otkrila da li bi zakopala ratne sekire sa njima! (VIDEO)

Zadruga

'LJUBOMORNA SI NA MENE JER MU SE DOPADAM!' Maja skinula rukavice i sasula Jovani SVE U LICE, Cvijanovićeva otkrila šta ZAPRAVO misli o bivšoj drugaric

Zadruga

KLUPKO SE ODMOTAVA: Anđelo rešio da RASKRINKA Aneli, progovorio o njihovom flertu, pa se obratio Luki: OPRAVDAVAŠ... (VIDEO)