NE MOŽETE ZAJEDNO NI PET MINUTA: Mića očitao lekciju Luki o odnosnu sa Aneli, rešio da mu udari ŠAMAR REALNOSTI! (VIDEO)

Bez uvijanja u celofan!

Lepi Mića očitao je lekciju Luki Vujoviću, nakon što je je tokom noći za nama imao žučnu raspravu sa Aneli Ahmić.

- Rekao sam da nisam za vašu vezu, jer ona može samo da te iritira. Umesto da bežiš glavom bez obrizira, sve suprotno radiš. Ne možete zajedno ni pet sekundi. Ti trpiš, ali mi deluje da bi u jednom trenutku jedno drugom glavu otkinuli. Reci joj lepo da ne možete zajedno, kakvi vi prijatelji možete da budete? Ne možete zajedno ni pet minuta, mani se ćorava poslab - kazao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.