POKAZALA JE TO ŠTO JESTE: Asmin saznao za POLJUBAC Filipa i Maje, pa dao Dači vetar u leđa da oplete po njoj! (VIDEO)

Šok!
Dača Virijević prišao je Asminu Durdžiću, kako bi mu podneo detaljan izveštaj o dešavanima u Beloj kući.
- Pričaj, šta je bilo? - upitao je Dača.
- Bilo je smešnih scena. Matora, Aneli i ja smo plesali, a Luka je naručio pesmu ''Nema me''. Je l' su ovi učesnici napadali Maju, a? - upitao je Asmin.
- Ljubila se sa Filipom u toaletu - kazao je Dača.
- Ispala je utorak devojka, pokazala je to što jeste - kazao je Asmin.
- Zamolila me je Maja da je ne nazivam utorak devojkom na radiju - kazao je Dača.
- Rokaj, treba to da radiš, to je pokazala - istakao je Dača.
Autor: S.Z.