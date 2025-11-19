AKTUELNO

DEMANTOVALA SESTRU: Aneli priznala da Neriova ćerka nije zaostala u razvoju, Hana urnisala Situ! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija, a njima se potom pridružila i Aneli Ahmić koja je raspravila sa njima o Siti Ahmić.

- Hana kako si? - upitao je Bora.

- Super, čim sam s Neriom - rekla je Hana.

- Šta je to još upečatljivo što ti je Sita radila? - upitao je Bora.

- Zvala nas je narkomanima, dete mi optuživala da je bolesno i tako dalje. Zvala nam je socijalnu i sada, ali socijalna sada nije uvažila poziv - rekla je Hana.

- Da li je tebi Aneli problem? - upitao je Bora.

- Ne, ona mene apsolutno ne zanima - rekla je Hana.

- Ja moram da kažem da je moja mama žena koja ima crni humor, a nikada se nije bavila magijama i glupostima. Ja se zezam sa Milosavom da mi gleda u šolju i tako dalje - rekla je Aneli.

- Hana nam je rekla da ste vas dve odgovarali Situ - rekao je Bora.

- Da, mi smo ogovarale Situ i Aneli je bila na mojoj strani i govorila da je to suludo - rekla je Hana.

- Aneli je l' istina da je Aria ometena u razvoju kao što Sita kaže? - upitao je Dača.

- Nisam videla ništa loše i nisam primetila, curica je preslatka - rekao je Bora.

- Povredila me Aneli, nisam očekivao da neće Hani ni ruki pružiti, a kamoli da joj komentariše zube prilikom ulaska - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

