ONA JE DEVOJKA ZA PRAŽNJENJE! Poršelina obrisala patos preljubnicom Teodorom, pa iznela VELIKU TAJNU Filipa Đukića! Za Maju sačuvala posebne uvrede

Nije ih štedela!

U poslednje vreme Belu kuću trese rat bivših verenika Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice nakon njene preljube, kada se svega nekoliko dana nakon veridbe prešaltala na Filipa Đukića.

Međutim, pojavile su se spekulacije da je Filip bio u nekoj vrsti emotivne veze sa Majom Marinković sa kojom je prethodne noći bio previše blizak, a mnogi sumnjaju da je došlo i do poljupca. Ovim povodom, za Pink.rs oglasila se Slađa Lazić Poršelina koja je dala svoje prognoze za dalji tok događaja.

- Ja sam već rekla da će Maja i Filip da završe zajedno, dala sam prognozu do januara meseca. Maja ludi i ona ne može da podnese da neko drugi pude u fokusu, a to je trenutno Teodora. Maja je po ko zna koji put pokazala da je kanalizacija i utorak devojka. Nju muškarci gledaju samo kroz se*s! Držala je slovo ostalim devojkama, a sinoć se ona ljubila. Oni snimci iz toaleta su katastrofa, dozvoljava da je Filip Đukić mrtav pijan izvatači i da se vrati Teodori Delić. Ne znam koja mi je gora od njih dve, takmiče se koja će prva da bude utorak devojka.

Slađa je potom progovorila o Filipovoj devojci koja je ostala da ga čeka napolju.

- Filipa vrlo dobro poznajem i znam da ima devojku napolju. Ima jednu jako lepu priču napolju i devojku koju želi da oženi. On i ja smo pričali na Zlatiboru i on mi se poverio. Sve ostalo što radi, raid sprdnje. Teodora ga ne zanima, samo želi da povredi Bebicu i da je kre*ne. Konačno da Teodora pokaže svoje pravo lice, da je devojka za zaje*anciju i za jedno veče. Samo Bebica može da je prezentuje kao gospođu i damu, a zapravo je kur*etina.

Imala je komentar i za svoju nekadašnju prijateljicu Maju Marinković.

- On ništa ozbiljno ne gleda ni Maju. Ja znam da su oni bili zajedno na Zlatiboru i da su se već kre*snuli na Zlatiboru. Maja ne odbija ništa, pogotovo kad je pijana. Ona će ponovo da drži slovo devojčicama, a najgori je odron u istoriji rijalitija. On nastavlja priču napolju sa pravom damom. Teodora je ovo i prošle godine trebala da uradi sa Najom, ali on nije bio odlučan kao Filip. Ovde Teodora pokazuje svoje pravo lice, da je devojka za pražnjenje. Volim što se ovo Bebici dešava - karma je kučka - zaključila je Slađa.

