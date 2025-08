Totalni fijasko Sandre Obradović: Gledateljka obrisala patos sa njom, Luka trlja dlanove od sreće! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Luku Vujovića, Sandru Obradović i Uroša Stanića. Usledilo je telefonsko uključenje gledalac:

- Dobro veče, Vera ovde. Ne volim nepravud, imam dugačak jezik. Obratila bih se Sandri, to javno siroče, kako tebe ženo nije sramota? - pitala je gledateljka.

- Ja siroče nisam, je l' Vas sramota? - skočila je Sandra.

- Ti si jedna velika sramota od žene. Meni je krivo, svoje meso se ne jede. Ona ima svoje roditelje i svoje dete, a ne da se meša u oca i sina. Ti si punoletna žena i imaš dete. Gde ti je muž? Time trebaš da se baviš, da detetu vratiš oca. Ako je njemu Aneli dobra, to je njegova stvar. Nego si mislila da će Baja da te usvoji, pa da se trtiš. Luka nikad neće biti sa tobom. Da li je ona kriminalac, šta je bila i šta je radila, njega to ne zanima. Ti izgleda da nikad nisi ni bila voljena! Treba da je bude sramota, dobila je poklone od Baje. Zinula je njoj guz*ca što je Baja u Švajcarskoj, takve ne biraju ništa. Kur*inska posla! Beži bre ženo, gledaj svoja posla. Da sotaviš tog dečka i oca na miru - rekla je gledateljka.

- On je odavno ostavljen. Je l' Vas boli to što me poštuje? Po čemu ste zaključili da se ja mešam? - rekla je Sandra.

- Nije te sramota da voziš njegov auto? Je l' nemaš svoj? Luka, uzmi telefon i nazovi Baju i reci mu da ćeš sa njim da pričaš ali da se sa ovom budaletinom ne čuje, jer ona vama pravi probleme - rekla je gledateljka, pa se osvrnula na Janjuševo uključenje:

- Janjuš je neradnik, sve prokocka. Njemu su se sve svidele tamo, nego je malo cvrc bio što je Aneli ostala u drugom stanju, e odmah se us*ao i počeo da kmeči. Da je voleo ne bi dozvolio da aborstira nego bi bio sa njom - rekla je gledateljka.

Autor: A.Anđić