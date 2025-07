Očitala joj bukvicu! Gledateljka razmontirala Matoru zbog izdaje Gastoza, pa životom stala uz Marinkovića! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Jovanu Tomić Matoru, Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka koja je dala svoj sud o bivšim učesnicima.

- Gastoz nije pobedio jer je bio najgledaniji, nego je on bio na četiri strima non stop. Zato je on prvi, a Anđela drugi. Ja Mileni ništa ne zameram, poštujem je i smatrala sam je za damu. Neki ljudi su spremni da za crnim stolom budu jedno, a da zapravo imajud rugo lice. Gastoz je izuzetan van crnog stola. On je najbolji lik koji je bio u rijalitiju. On nikad nije ogovarao druge, ponižavao druge. On se i sa Munjom posvađao, ali ne van crnog stola. Posle sukoba sa Matorom koliko je puta prišao i poljubio je. Nikad nismo čuli da je nešto ružno rekao, ali od Matore jesmo. Milena je non stop u pušioni govorila o njemu i Anđeli. Gastoza su svi pljuvali jer nisu smeli Anđelu. On je narator, ima odličnu samokontrolu. Kad ne želi da vam kaže ono što misli i da se svađa on će od sebe da pravi majmuna, a to je poštenije. Uvredio i povredio nije. Ko može da zauistavi Džordi i Uroša? Ko može da zaustavi envaspitanu decu? Pa ne može niko! Stefani, ja tebe razumem, isuviše mlada si rodila. propustila si svoju mladost i to nikad nećeš nadoknaditi. Otud možda sva tvoja nervoza i neraspoloženje. Uvek se hvataš za neku slamčicu spasa. Moraćeš da se izboriš sa izlascima. Odgaji svoje dete i čuvaj oca svog deteta. Niko ne može voleti tvoje dete kao otac. jedini ti oslonac može biti oac deteta. On je inteligentan i ume da se presabere. Potraži pomoć ako ne možeš da se izboriš. Munja može da se uozbilji. Treba da se presabere i da neke stvari promeni. On je video kako je ostati bez para,e sad nek se presabere - rekla je gledateljka.

-Značilo mi je to što ste rekli da ste videli i neke lepe stvari. Mnogo mi je drago da se i Stefani malo bolje oseća - rekao je Munja.

- Postoji bračno savetovalište, nekome uspe, a nekome ne uspe. Sve to kad izbacite iz sebe onda možda drugačije i razmišljate i pričate. Matorić, ti si jedna impulsivna i direktna osba, ali si nekad i jako sebična osoba. I ti moraš da podvučeš crtu. Meni se Dragana nešto nije dopala. Ona ima neki čudan inat. U inat svima, svakom i svemu,a ti ćeš se nekad setiti mojih reči - rekla je gledateljka.

- Razumem. Imam dovoljno godina da mogu makar to da provalim. Ne mislim da je inat, samo mislim da je razdvojila ljubav prema meni i porodici - rekla je Matora.

- Gastoz je rekao Kariću da je Anđeli teško i da sa tobom mora da ragovara. Jedino ej u tebe imao poverenje, nikoga nije pitao za te klipove. Ti to nikad za crnim stolom nisi smela da kažeš. Od tebe se to nije očekivalo. Nisi smela da izdaš prijatelja, to govori o tebi - rekla je gledateljka.

- Kakva god da je Anđela ona je njegov izbor. Ona je meni odmah uzela i majku pokojnu... Nije krivica samo na Nenadu nego i na meni. Nikad se nisam od toga ogradila. Ja sam mu rekla šta ja mislim i meni je najnormalnije što je ostao uz Anđelu - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić