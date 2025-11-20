Presekao: Nerio zauvek završio sa tetkom Aneli, Hana otkrila koja je NAJJEZIVIJA stvar koju je doživela od Ahmića! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Hanu Duvnjak.

- Od svih gorozota koje si doživela od porodice Ahmić šta ti je najteže palo i da li si od nekog člana bila prihvaćena? - glasilo je pitanje.

- Jesam od Editine ćerke, ona mi je bila dobra prijateljica i od Aneli jedno vreme. Najgoru stvar ne mogu da izdvojim, ali možda kad je prozivala Ariju da je zaostala i kad je htela da me gurne niz stepenice. To kad je pričala meni je pao mrak na oči jer to je moje dete koje nije zaostalo - govorila je Hana.

- Kako je tvoja porodica reagovala na probleme sa Ahmićima? - dodao je voditelj.

- Moj otac se nije petljao. Moja tetka je uz nas, bila je tu kad je policija vodila Situ. Bila je podrška, sad više nije. Moja majka nikad nije odustala od nas - rekla je Hana.

- Složio bih se sa Hanom, najgore je što je prozivala dete i slala maskiranog čoveka da ide kod Hane kući. Bila je prihvaćena u jednom momentu od Aneli, sa Binom se baš družila, ali sad se raspalo. Sa Aneli ne mogu više da imam komunikaciju jer je Hana došla da se javi, a ona joj nije pružila ruku, nego je krenula da vređa njen izgled i zube. Još kad mi je Hana rekla kako je prozivaju i da je zovu "Heroina" i "Džanki" - govorio je Nerio.

- Ja to nikad nigde nisam videla, ja ne pratim, a jedva gledam i svoj Instagram. Kad je Sita snimala tiktokove ja sam igrala mečeve. Ovu temu ne komentarišem. Ja ne verujem da je ona proživela grozete - dodala je Aneli.

- Sve je ona videla, a ovo kao nije - rekao je Nerio.

- Ja nisam došla da se svađam sa Aneli, bolje je ona da ćuti. Ja nemam problem sa Aneli, ona govori ono što joj Sita govori. Neriova familija je njegov izbor i ja tu neću previše da se petljam. Naš problem

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić