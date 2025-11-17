AKTUELNO

ŠOK: Nerio priznao da ga je blam ponašanja tetke Aneli, Anđelo i Anita zaratili sa Miljanom! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Lepi Mića zapoeo je još jednu "Igru istine", a prvo pitanja postavio je Ivanu Marinkoviću.

- Šta si pričao sa Teodorom u vezi Filipa i nje? - pitao je Lepi Mića.

- Pričali smo dosta. Jedino što je rekla konkretnije je razlog zbog čega je izašla iz veze, što su joj tražili ovih dana. Neka ga kaže sama, bila je konkretnija. Rekla je da joj se nagomilalo sve što joj je Bebica radio ove godine i da nikad nije mogla da pređe preko psovanja majke i da je samo odlagala da ga ostavi. Ona je rekla i da ne bude sa Filipom da joj ne pada na pamet da se vraća u tako lošu vezu. Mislim da će ona bolje to da ispriča - govorio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nerio, kako se osećaš kad vidiš svoju tetku kako vrišti i galami? - pitao je Mića.

- Loše se osećam kad vidim i čujem šta izgovara. Mene je blam umesto nje - rekao je Nerio.

- Anita, da li se namerno petljaš u odnos Aneli i Luke?

- Fizički mi se sviđa, a kad bismo provodili više vremena videla bih da li mi se sviđa - odgovorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga došlo je do sukoba Anđela Rankovića i Miljane Kulić.

- Pozitivna anketa ti se nije svidela, pa si me provocirala - rekao je on.

- Anita mene provocira, a ne ja njih - dodala je Miljana.

- Zola mi je rekao ako me diraš da te pozdravim, šta je tu loše? - poručila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

