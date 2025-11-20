Sateran u ćošak: Alibaba izvukao iz Filipa istinu o Teodori, pa sve šokirao priznanjem za Maju! (VIDEO)

Drama!

Filip Đukić priznao je u razgovoru sa Borom Santanom i Asminom Durdžićem da li mu se Teodora Delić zaista dopadala, ali i kako se sad oseća.

- Kriv si jer je nisi uzeo za devojku - rekao je Bora.

- Boli me uvo za pitanja. Ne sećam se, ne sećam se ni da sam bio sa Majom u toaletu - govorio je Filip.

- Je l' se ona tebi sviđala? - pitao je Asmin.

- Da - rekao je on.

- A da li ti se još uvek sviđa? - upitao je Durdžić.

- Ne razmišljam o tome - odgovorio je Filip.

- Ispada kao da si se sprdao sa njom - govorio je Bora.

- Ako ti se ona sviđa, što radiš to sa drugim devojkama? - pitao je Asmin, ali nije dobio odgovor.

Autor: A. Nikolić