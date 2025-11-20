AKTUELNO

Zadruga

Ni zbog čega Bebici uništili život: Niko ne vidi hemiju između Teodore i Filipa, puste priče o vezi pale u vodu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na meti žestokih osuda!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je priliku takmičarima "Elite" da komentarišu odnos Teodore Delić, Nenada Macanovića Bebice i Filipa Đukića.

Svim silama pokušava da se opere: Teodora na stubu srama, takmičari provalili kako je zakuvala sukob Bebice i Filipa! (VIDEO)

- Slažem se sa Matorom sve što je rekla. Filip je trebalo da stane iza nje, a Filip to nije uradio. Bebica je provalio da nije vruće kao što se predstavlja. Jedini ovde voli Bebica, ali bolesno. Ona će da unakazi i uništi Bebicu. Bebica voli budalu, pa ispada najveća budala. Ja najstrašnije osuđujem šta je Bebica uradio. Teodori je preselo od Bebice i samo je čekala da ga se reši. Njegovi prijatelji snose krivicu za sve jer su mu davali lažnu nadu, a ja sam mu tri godine j*bao majku. Danas kad je j*bao majku svi ćute - rekao je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maju ovde ne gotive devojke i samo se foliraju. Ona je pokazivala da može sve i da prizna sve šta je radila. Oni su u besu izneli pravo mišljenje o Maji ono što ne mogu trezni da joj kažu. Ja sam na Majinoj strani jer je iskrena i transparentna. Nije mi se dopalo Terzino vređanja Maje jer on sa tim nema ništa. Ne mislim da je on ljubomorisao, samo ga je nešto čačnulo pa je reagovao. Možda se setio i naše situacije jer sam prošle godine bila na Filipovom mestu, sa mnom je petoro ljudi pričalo, a ovde je mnogo banalizovano. Teodora nije ispravna i nije u pravu jer ne možeš na metar od bivšeg verenika da spavaš sa novim dečkom - pričala je Sofija.

Ako ti se sviđa, stani uz nju: Alibaba i Matora napali Filipa jer je okrenuo leđa Teodori Delić! (VIDEO)

- Filipu ovo nije trebalo jer nema budućnost, nije iskreno i nije pravo. Nije mi moguće da u nečijoj veridbi govoriš da ti se neko sviđa, a posle dva dana se grliš sa drugom ženom. Teodora je jedva čekala da izađe iz ovoga, pored partnera je rekla da joj se niko sviđa. Njegova reakcija se čekala, alkoholom je pokušavao da smiri sebe. U ovom prostoru ne može da se reši, treba vremena. Gledam sad Filipa i zbog čega se sve ovo izdešavalo ni sam ne zna da odgovori da ga pitaš. Ja mislim da on ne bi bio sa Teodrom u ozbiljnoj vezi, niti je ona njegov tip. Teodora je jedva čekala da izađe, pa ko god da je. Bebica treba da prizna da mu je ova devojka i ove godine donela velike probleme, pa i Filipu - komentarisao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

