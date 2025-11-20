Ne sviđa mi se i neću da budem sa njom: Filip šokirao priznanjem, Bebica najavio raskrinkavanje njegovog odnosa sa Majom! (VIDEO)

Opšti haos za crnim stolom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Celu noć si se trudio da smuvaš Maju Marinković. Druže, prestani da prosipaš bajke da si zaljubljen u Bebičinu nevernu verenicu .

- Nikad nisam rekao da sam zaljubljen. Sa Majom je bila zaj*bancija. Ne sećam se nekih stvari. Meni se Maja ne sviđa i neću da budem sa Majom, da li ste bolesni? Ne možete da mi namećete - odgovorio je Filip.

- Maja je njemu rekla: "Ako hoćeš nešto sa mnom ne možeš sa drugim devojkama" - dodao je Dača.

- Maja misli da je Filip zaljubljen u nju - rekao je Milan Milošević.

- Neka misle - poručio je Filip.

- Ja čekam da Maja počne da priča pošto nas dvoje pričamo dosta na tu temu. Ona neće da se meša, ali ja znam šta Maja misli. Tu se svašta dešava, to svi vide. Ovo je bila samo priča da se on skloni od Maje da mu ne bi lice imalo ožiljke, kao što je sam pričao. Svi vide šta se dešava, nisu džaba ovakva pitanja - pričao je Bebica.

- Ti si sad da odvojiš Teodoru od Filipa ili da je vratiš sebi? Evo odvojio si Teodoru - pričao je Ivan.

- Maja sebe kanali jer ćuti jer će biti da se ona nameće i da ona gura sebe - dodao je Bebica.

- Filip je po meni folirant, to sam mu već rekao. Flertovao je sa Majom jer se prijatelji tako ne ponašaju. Ona mu se nabijala na polni organ, a on ju je ljubio po vratu i grudima. FIlip je hteo da igra igru sa Teodorom, bilo mu je zanimljivo jer je zauzeta devojka, a sad se povlači kao p*čka. On je legao prekoputa Bebice, mazio se sa Teodrom, a kad je Bebica reagovao krenuo je zajedno sa Teodorom da ga napada. On nije stao uz Teodoru, pokazao je da nije imao iskrene namere prema Teodori, a u Maju je zaljubljen. Maja sebe degradira samim tim što na ovakav način svaki utorak pleše sa Filipom, a nije u vezi sa njim - komentarisao je Uroš.

- Mi ništa nismo imali. To jeste bilo prisno, ali Filip i ja imamo takav odnos. Ja Filpa iskreno gotivim. On da je bio trezan, a da ga Teodora nije odvukla u krevet Filip ne bi legao da Bebica ono gleda - rekla je Maja.

- Ja sebe nisam video, a ne ostalo šta je bilo - dodao je Filip.

- Filip pita kako je pogledom moga da razdvoji, a on je izabrao devojku koja je verena i govorio je da mu se sviđa. On je rekao da moraju da se upoznaju, ako ima hemije završi se sve za tri dana jer nisu deca da se toliko upoznaju. Njega Teodora ne radi i hteo je samo da dobije bitnu priču. Ja sam kao drug hteo da mu (Bebici) otvorim oči jer mislim da on ne zaslužuje ovako jednu dr*lju. Filip je unakazio Vanju, unakazio Anitu, isponižavao Saru, a sve kažu da su one to htele. Majo, kad je tebe tvoj drug odbranio? Nije demantovao da te je hvatao za s*se, nije demantovao ništa za Teodoru. Maja se više bori da brani Filipa, nego nju njen drug. Ako ti je drug kako može da dozovli da te predstavi kao utorak devojku? - komentarisao je Asmin.

- Asmin je izgoreo od ljubomore. Ja nisam bila ispod jorgan planine - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić