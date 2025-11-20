Je l' on kriv što se njih pet bori oko njegovog pe*isa? Zorica na sve načine pokušala da odbrani Filipa od osude ukućana, Bebica objavio rat (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Borislava Terzića Terzu.

Druže nikad nećeš oprostiti Bebici što je jedini moralan i što je svim srcem branio Milicu i tvoje dete.

- Što se tiče veze jeste kako treba. U tom trenutku su svi branili Milicu i imali su pravo. Ja jesam nemoralan, a on je pokazao da je veran Teodori. Ne mogu da kažem da nije veran i nemoralan. On i ja smo imali svađe prošle sezone i šta sad - rekao je Terza.

- On je najveći deo odradio. Verujem da mu je ostalo i dalje to iz osmice. Ja sam prvo osećao da je to tako trebalo da bude komentarisanje za Milicu. Mislim da i dalje ima osvetničku crtu - rekao je Bebica.

- Ne mogu da pređem preko nekih stvari posebno jer je rekao nešto za neku osobu napolju. Ja sam imao problem napolju, a on će imati tek. Niko meni nije ovde brat rođeni, šta me boli uvo - rekao je Terza.

- Sve što je jutros rekao je njegovo pravo mišljenje, a nećeš da komentarišeš ovde zbog Filipa. Jutros si rekao da se on umešao i uništio vezu - rekao je Bebica.

- On je govorio da bi bio jedino sa njom. Ovde svako spletkari i meni su spletkarili - rekao je Terza.

- Ja bih slagao da sam sa Teodorom u vezi, a ovako je unakazio i nju i njega - skočio je Asmin.

- Ja sam prvog sina rodila normalno, drugu trudnoću sam imala bliznace i izgubila sam jedno dete. Ilija i ja smo jedva preživeli da bi mi on i ostali rekli da su mi sinovi pederi. Ovde su svo četvoro krivi. Zašto je verio devojku ako je znao da se gledaju? Oboje su krivi! Ovo nije prvi put, prelazio je milion puta. Ja nisam rekla da si psihopata, ali na to ličiš - rekla je Zorica.

- Igra je tek počela! - ubacio se Bebica.

- Je l' on kriv što se njih pet bori oko njegovog pe*isa? Šta je ona očekivala? On se ogradio čovek - rekla je Zorica.

- Šta je njegova krivica? - pitao je Asmin.

- Njegova krivica je što ju je ostavio večeras. Trebao je da jede go*na do kraja! - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić