Karambol u Beloj kući: Bukti rat Anastasije i Hane, pale teške optužbe! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto omalovažavaš Hanin izgled? - glasilo je pitanje.

- Nisam, samo sam rekla zbog onoga što znam da koristi - rekla je Aneli.

- Šta koristim? Moji zubi su ovakvi od mog trećeg osnovne. Izgubila sam dva zuba u trudnoći i imala sam groznu trudnoću zbog tvoje sestre. Moji zubi će da se poprave, ali vaši obrazi ne mogu da se poprave. Da li tvrdiš da sam na heroinu i kristal metu? - govorila je Hana.

- Tvrdim - rekla je Aneli.

- Tužba. Napolju nema mojih glasovnih kako tražim bilo šta - rekla je Hana.

- Kad je Anastasija ušla Grofica je meni napisala da je Anastasija prostitutka i da radi za njenu prijateljicu - otkrio je Milan.

- To je nemoguće i to je laž - rekla je Anastasija.

- Meni lično je napisala - dodao je voditelj.

- Moja mama je mislila da Luka muva Asntasiju i da su u vezi. Sumnjala je u njih, razne teorije mi je govorila - pričala je Aneli.

- Hana ovde prodaje šlagere. Ljudi su te žalili u kom stanju si bila. Ona je do pet sati sa mnom bila, a mrtva pijana je kući dolazila - govorila je Anastasija.

- Mi smo jednom izašle - dodala je Hana.

- Dva puta smo izašle, ali si ti svaki dan pila u kafiću - dodala je Anastasija.

- Ja sam samo pušila travu - rekla je Hana.

Autor: A. Nikolić