Bruke jedne bolesne: Teodora i Filip na meti brutalnih osuda, ona svim silama pere svoje neverstvo! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Bruke jedne bolesne, pa vi biste se j*bali pored Bebice, sramite se. Niste Dalila i Car, to je bila emocija .

- Pozdrav za Dalilu i Cara. Mi se j*bali nismo, bio sam mrtav pijan, nisam mogao ni da hodam, a ne da j*bem - rekla je Teodora.

- Ne smatram da smo bruke bolesne, iskrene. Ja ću opet da kažem da ako sam bruka bolesna jer hoću da nastavim dalje... On je meni prebacivao prvo za Anđela, tako da to jesu budalaštine. Neka bude najgora, neka budem bruka i sramota, a neka se oni druže i budu top. Istina mora da ispliva. Ne smatram da sam najgora, nego da sam samo htela da nastavim dalje, a možda na ne tako korektan način - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde pričao kad su bila nominacije i moj stav neću da promenim, a to je da je Teodora jedini krivac. Teodora ima pravo da ide dalje, ali ne na ovaj način. Ja sam Bebici rekao još pre dve nedelje da mu Filip nije kriv i da nema šta da mu vraća jer je Teodora kriva, ali da treba da je pusti dalje jer joj se svideo neko drugi. Teodori sam rekao da joj zamera jer vređa Bebicu jer je sve radio za nju. Meni je sad katastrofa da ona priča da li je on njoj napolju razbio arkadu, a to ne treba da priča. Bebica je bio izrevoltiran, a stav mi je isti od starta, a to je da u Filipu ne vidim krivca nego u Teodori. Ne treba Filipa da legne sa Teodorom na metar od Bebice. Ja sam njemu pričao da devojka ne želi da bude sa njim i da treba da ide dalje. Ako Teodora razmišlja kao zrela devojka treba da kaže da neće tu da leže, kao što sam joj rekao da uzme svoje stvari jer ona odlazi iz njegovog života - govorio je Anđelo.

- Teodora da se nije zaljubila u Filipa ovo nikad ne bi uradila - dodao je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

