Opa! Boginja se javno obratila Branku Živiću, otkrila da li ima šanse kod nje, Sara traži način da se uvuče Aniti (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Saru Stojanović.
Da li misliš da je Anita zlobna s obzirom da si je na anketi navela za drugu najzlobiju?
- Promenila sam mišljenje. Navela sam je jer bivši partner ne treba da se blati. Slatka mi je i simpatična kako je upoznajem - rekla je Sara.
Boginja, kako bi reagovala kad bi znala da se sviđaš Branku Živiću?
- Nemam reakciju. Pozdrav za Branka! - rekla je Boginja.
Ilija, pošto inače voliš mnogo da lažeš za Luku, hoćeš li sada biti iskren šta si video u utorak između Luke i Anite?
- Nije bila Anita u Pabu uopšte. Pogrešili su - rekao je Ilija.
