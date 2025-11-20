AKTUELNO

Zadruga

TREBA SEBI DA BUDEŠ NA PRVOM MESTU: Alibaba se postavio kao pravi džentlmen, pa posavetovao Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepo su porazgovarali.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ove nedelje borave u izolaciji kao potrčci.

Oni su ovog jutra porazgovarali kao prijatelji, a Alibaba je prijateljski posavetovao svoju bivšu partnerku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam svaki dan širio veš da bi mirisao stan - rekao je Asmin.

- I ja sam to radila, je l' me zaje*avaš sad da nisam to radila - bunila se ona.

Asmin je potom otrio Aneli da mu je Anita Stanojlović rekla da namerno muva Luku Vujovića.

- Ona mi je priznala da ga namerno muva, izletelo joj voli Anđela, ne sviđa joj se niko - otkrio je Asmin, pa je potom posavetovao prijateljski.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad razgovaraš s njim treba tiho da pričaš, on priča kao žena - naveo je Alibaba.

- On mene uništi sa pričom - rekla je Aneli.

- Je l' ga voliš, baš baš ga voliš - pitao je on.

- Volim ga - potvrdila je Ahmićeva.

- Ti si javna ličnost, sa kim god bi ušla u vezu vinula bi ga u nebesa, ne smeš sebi dozvoliti neke stvari. Muškaraca će uvek biti, on ovde treba da bude bolji nego napolju. Ti treba sebi da budeš na prvom mestu. Više bi ga volela da radi na bauštelu nego da pali lajvove na tik-toku. Treba da biraš muškarca koji je ostvaren - savetovao je Asmin.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao pravi džentlmen: Alibaba lišio Maju svih poslova, od danas treba samo da uživa! (VIDEO)

Zadruga

PRCKO I ŽAKLINA U AKCIJI: Janjuš pokazao da brine o Maji kao nekad, ona ne skida osmeh sa lica! (VIDEO)

Zadruga

Pazim na svaki korak: Ivan priznao Aleksandri svoja osećanja, pa otkrio od čega najviše strahuje! (VIDEO)

Domaći

Šok obrt: Odmah nakon oglašavanja Durdžića pozvali smo Aneli, ona nam dostavila snimak zbog kog će Alibaba da se trese (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se sastavi: Bebica roni gorke suze i gleda uspomene njega i Teodore! (VIDEO)

Domaći

Sređivaću se svaki dan: Elena Petrović otkrila da će posvetiti vreme sebi, Lakiću već nije lako (VIDEO)