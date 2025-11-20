TREBA SEBI DA BUDEŠ NA PRVOM MESTU: Alibaba se postavio kao pravi džentlmen, pa posavetovao Aneli! (VIDEO)

Lepo su porazgovarali.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ove nedelje borave u izolaciji kao potrčci.

Oni su ovog jutra porazgovarali kao prijatelji, a Alibaba je prijateljski posavetovao svoju bivšu partnerku.

- Ja sam svaki dan širio veš da bi mirisao stan - rekao je Asmin.

- I ja sam to radila, je l' me zaje*avaš sad da nisam to radila - bunila se ona.

Asmin je potom otrio Aneli da mu je Anita Stanojlović rekla da namerno muva Luku Vujovića.

- Ona mi je priznala da ga namerno muva, izletelo joj voli Anđela, ne sviđa joj se niko - otkrio je Asmin, pa je potom posavetovao prijateljski.

- Kad razgovaraš s njim treba tiho da pričaš, on priča kao žena - naveo je Alibaba.

- On mene uništi sa pričom - rekla je Aneli.

- Je l' ga voliš, baš baš ga voliš - pitao je on.

- Volim ga - potvrdila je Ahmićeva.

- Ti si javna ličnost, sa kim god bi ušla u vezu vinula bi ga u nebesa, ne smeš sebi dozvoliti neke stvari. Muškaraca će uvek biti, on ovde treba da bude bolji nego napolju. Ti treba sebi da budeš na prvom mestu. Više bi ga volela da radi na bauštelu nego da pali lajvove na tik-toku. Treba da biraš muškarca koji je ostvaren - savetovao je Asmin.

Autor: R.L.