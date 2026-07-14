Čula sam da muškarci imaju fetiše na to: Anita i Luka planiraju šta će nakon izlaska, pa Urošu postavili škakljiva pitanja o intimi! (VIDEO)

Anita i Luka porazgovarali su kako će i šta ćer nakon izlaska iz Elite, pa su sa Urošem porazgovarali o intimnim stvarima.

Po završetku emisije, Luka Vujović i Anita Stanojlović porazgovarali su o budućem životu, a kasnije i o fetišima.

- Ja i ti dobijemo još jedno dete, može da naše drugo dete bude bliže sa Aleksejem nego sa ćerkom. Ja sam bliži sa sestrom - rekao je Luka.

- Velika je razlika što će Aleksej živeti sa bebom, a Noa neće - rekla je Anita.

- Bebica je bio kremenadla, smšao je 40 kila, a ja se ugojio - rekao je Luka.

- Ovaj je najsrećniji. A ono lizanje u kameru na kraju. Uroše ti kad se pojaviš svima je jasno da si gej. Uroše, je l' si se ljubio nekad sa ženom? - rekla je Anita.

- Na blic. Ja ništa ne osećam - rekao je Uroš.

- Je l' si lizao nekad č*ar? - pitao je Luka.

- Koja je poenta toga? Šta je zadovoljstvo u tome? Čula sam da muškarci imaju fetiše na to - pitala je Anita.

- Ja nemam - rekao je Luka.

- Čitala sam da se muškarcima diže adrenalin na to - rekla je Anita.

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Autor: Teodora Mladenović