BEBICI NALAZI ZAMERKE, A RADI ISTO! Učesnici osuli RAFAL po Teodori jer je Filipu prešla preko flerta sa Majom, a onda ga primila u krevet! (VIDEO)

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Filipu Đukiću.

- Care, samo napred. Sve su tvoje i ničije - glasila je konstatacija.

- Hvala, šta da kažem - kazao je Filip.

- Koliko si jadna da dovučeš Filipa u krevet nakon Maje? - glasilo je pitanje.

- Ne, nisam ja njega dovukla. Rekli smo pet minuta da ćemo biti zajedno u krevetu, a da ga on onda napusti. Malo smo se više oslobodili. Ja sa njim nisam u vezi, nemamo obaveze jedno prema drugom - rekla je Teodora.

- Ona je rekla da nisu u vezi, pa nemaju obaveze jedno prema drugom. Možda se oni upoznaju ispod jorgana. Žalim je, nije moj nivo da bih se spuštala na njen nivo - kazala je Maja.

- Imaju i ostale devojke blamove razne ovde. Međutim, ja mislim da bi se Teodora vucarala sa Bebicom, to tvrdim. Ona govori da oni nisu u vezi, pa mu daje da ide i sa Majom bude, pa opet do nje dođe. Gde ti je dostojanstvo? Filip je sigurno uvideo da Teodora ne vredi, čisto sumnjam da će ikada imati neki ozbiljan odnos - upitao je Janjuš.

- Teodora je videla da je Maja bila sa Filipom tokom cele noći. Maja i Filip su ovog utorka bili veoma prisni, on joj je grudi ljubio u toaletu, sve je to videla Teodora, a i pored toga je rešila da sa njim završi u toaletu - istakla je Miljana.

