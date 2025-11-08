AKTUELNO

NEMA POTREBE DA GA ZAVLAČI: Terza posavetovao Teodoru da raskrsti sa Bebicom za sva vremena, Filip vinuo Maju u nebesa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali svoj sud!

Naredna na redu da da svoj sud na temu današnje ankete o najsebičnijoj osobi bila je Zorica Marković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dača i ovi lažni verenici, Teodora i Bebica. Veoma je jasno zbog čega su sebični - rekla je Zorica.

- Kačavenda je prva, zbog ovog skakanja da dobije reč i da se nadvikuje sa njima. Na drugom mestu je Teodora. Trebalo bi da kaže sve Bebici i prizna mu kako stvari stoje, nema potrebe da ga zavlači. Na trećem mestu je moj prijatelj, Bora Santana - kazao je Terza.

- E ovako, samo da se nadovežem na Uroševe reči. Veoma mi je žao jer se ne predstavljam boljim nego što jesam. Da, sebičan sam kad su neke stvari u pitanju, ali nisam najgori. Prva osoba koju ću ja navesti je Anastasija. Kad joj Bora odgovara, dobri su, kad joj nije po volji, ona ga skloni. Na drugom mestu Maja, zato što je top ri*a, a nikom ovde ne da. Šalim se, zbog onog bračnog kreveta što drži samo za sebe. Na trećem mestu je Sunčica, koja je sredstvom za sudove prala stvari, ne mari za to da li ima ko sudove da opere - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

