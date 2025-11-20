AKTUELNO

Zadruga

Sa Teodorom sam... Đukić morao da bira između Delićeve i Maje, evo šta je priznao (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Maša Mihailović sledeće pitanje pročitala je Filipu Đukiću.

- Da li ćeš ući u vezu sa Teodorom ili ti se ipak više sviđa Maja - glasilo je pitanje.

- Ja sam s Teodorom završio svaku priču, Maja mi je drugarica. Svako ima pravo da misli šta hoće. Ne želim sebe da dovodim u sebe da izgubim ovde pare, ne postoji osoba zbog koje bih gubio pare. Ovo nije bila psihička borba - rekao je Filip.

- Je l' imaš potrebu da bar sada budeš uz nju, da pružiš podršku - pitala je voditeljka.

- Kakvu podršku?! Ja komentarišem onako kako je bilo, ja nisam nikome mama i tata. Ko koga da brani ovde - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

