DUHOVITA JE I ZANIMLJIVA: Filip Đukić otkrio učesnicima kako je proveo vreme sa Teodorom u izolaciji, Bebica promenio sve boje poput semafora! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u Igri istine Bora Santana je postavio Filipu Đukiću.

- Filipe, o čemu ste Teodora i ti pričali u izolaciji i kako gledaš na nju sad? - upitao je Bora.

- Pričali smo o svemu, životu, brojnim temama. Imam lepo mišljenje, ona je duhovita i zanimljiva, iskreno sve najbolje. Sofija, da li ti se dopada Anđelo? - upitao je Filip.

- Ja sam rekla da je on najlepši ovde, ne dopada mi se u smislu da mi je simpatija - rekla je Sofija.

