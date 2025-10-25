Ne remeti me, ne vređa me: Bebica progovorio o pogledima Teodore i Đukića, Filip priznao šta se dešava (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi progovorio o odnosu Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Da li te uznemirava činjenica da je Filip Đukić priznao da mu se sviđa Teodora i da li se smatraš uvređenim - pitao je Darko.

- Ne, nije mi ništa dečko rekao, niti me je prozivao i ponižavao. Ne osećam sa Teodorine strane da se bilo šta dešava, ima pravo da kaže šta oseća i misli. Ne ugrožava me ništa, ne remeti me ništa, ravan sam - rekao je Bebica.

- Rekao je da neće da se meša u veze, ali je ostavio veliku mogućnost da se nešto desi, kako gledaš na to - pitao je Darko.

- Korektno, nema šta. Ne vidim da provocira i da se ubacuje. Bilo je nešto da vidi da ćemo raskinuti, okej, ima pravo. Ne osećam neku promenu u Teodorinom ponašanju da bih se osetio ugroženo - rekao je Bebica.

- Teodora je rekla da njoj to ništa ne smeta, da je sve kul i da je sve okej. Mnogi je zbog toga ogovaraju, kažu da bi zbog tede morala da zauzme oštriji stav, ali je to izostalo s njene strane - pitao je Darko.

- Je l' treba da mu zabrani?! Je l' treba da ga vređa?! Stvarno me ne remeti to što je on priznao i ne mora da mi se dokazuje, jer sam ja nju upoznao, mi smo dve godine zajedno. Ja ništa nisam osetio i nisam video, a dok ja ne vidim da nešto postoji, mene ni snimak niti bilo ko ne može da utiče na mene. Kada god je to nešto bilo, Teodora je meni priznala kada vršim pritisak. Ništa me ne remeti, imam poverenja u nju, tako da nemam nikakav problem - rekao je Bebica.

- Filipe, čime te je privukla Teodora - pitao je Darko.

- Fizički mi se dopada, nisam s njom progovorio, ništa više od toga. Voleo bih da je bolje upoznam, da, ali neću ništa ja da radim...Ništa, samo to gledanje i ništa više. Kada ti se susretnu pogledi sa nekim

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić