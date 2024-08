Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli: Bajaga se osvrnuo na svoju karijeru, pa progovorio o bivšoj suprizi!

Bez dlake na jeziku!

Bajaga će večeras održati koncert na Ušću, a ovog puta kako stoje stvari iz prvih redova ga neće pratiti Emilija sa kojom je proveo više od tri decenije zajedničkog života.

Momčilo Bajagić Bajaga razveo se pre dve godine od supruge Emilije sa kojom je bio 33 godine u braku iz kojeg su dobili sina Marka i ćerku Anđelu.

Njihova ljubavna priča počela je sredinom osamdesetih, upoznali su se u autobusu i tada je počela njihova romansa. Zabavljali su se sedam godina i ubrzo započeli zajednički život, a 1989. godine su izgovorili sudbonosno "da".

- Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao da li bi htela da izađe sa mnom u nedelju, a ona je rekla da nedeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je o’ladila, jer ko ne izlazi nedeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek posle nekoliko meseci smo profurali - istakao je Bajaga u jednom intervjuu za "Novosti".

- Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe - ispričao je jednom prilikom Bajaga, pa dodao:

Kako je tada Bajaga priznao, sve pesme posvetio je Emi kojoj nije bio lak teret njegove slave.

- Mi nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Sećam se da smo jednog leta na Mljetu otišli na neku daleku plažu da bismo bili sami. Međutim, odnekud se tu pojavilo petoro ljudi koji su samo sedeli i piljili u nas. To im je, valjda, bilo interesantno. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam devojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli - kaže Bajaga, koji je ubrzo nakon razvoda započeo novu romansu.

Autor: S.Z.