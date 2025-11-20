AKTUELNO

IMA SKRIVENE NAMERE?! Luka dao sve od sebe da Hanu ne koristi za prikupljanje infomacija, ona ipak sumnja u njega! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je Hani Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da ti je Luka iskreno prišao i rekao ti da mu se obratiš ako ti treba nešto, ili je želeo da ispipa situaciju o tome šta Grofica i Sita govore o njemu? - glasilo je pitanje.

- Obe stvari su u pitaju. I jedno i drugo. Ne znam koliko je iskren kada je neka dobra namera prema nama. Kada je bio sa Aneli jedno je pričao, a sada govori nešto sasvim drgugo, pa ćemo videti - kazala je Hana.

- Mislim da je iskren Luka prema nama, ne znam, neka on sam kaže - istakao je Nerio.

- Pitao sam ih ovako da li im nešto treba, jer sam sa Neriom dobar, da bi znali da sam tu za njih. Hanu nisam pitao ništa u vezi Ahmićki, samo sam rekao da znam inače da Grofica objavljuje storije od ranije koji su puni ironije - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

