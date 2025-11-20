PROMENIO SVE BOJE: Terzi krenula PARA NA UŠI na pomen njegovoj i Munjinog odnosa sa Teodorom! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihalović postavila je Nenadu Macanoviću Bebici.

- Zašto ne slušaš Anđela, koji ti je jedini iskreni prijatelj? - glaslo je pitanje.

- Znam sve, iskreno sam danas sa Drvetom pričao o tome - kazao je Bebica.

- Zašto se dve godine mešaš u odnos Bebice i Tedore? Što ne kažeš odakle se onda znate Munja i ti sa njom? - glasilo je pitanje.

- Ništa nismo imali nas dvojica sa njom. Munja je jednom prilikom rekao da je bio sa njom da bi Bebicu iznervirao, to je činjenica. Mene boli uvo da se pravdam, ali kažem da sam devojku napolju samo video na veridbi - kazao je Terza.

Da li misliš da se Teodora kaje zbog svega što se desilo sa Bebicom i Filipom? - upitala je voditeljka.

- Ne, ne kaje se. Niti se ona zaljubila preterano u Filipa, ali mi nije jasno kako je toliko dugo opstala pored Bebice, jer je bilo očigledno da nema emocije prema njemu - rekao je Terza.

- Kako možeš da očekuješ od Bebice da te brani od Maje, što ne očekuješ to od Filipa, kojem si dr*ala u izolaciji? - glaslilo je pitanje.

- Ne očekujem da me brani, jer me nikada nije ni branio. Što se tiče Maje, ne želim da je komentarišem. Htela sam da dokažem, a više ni to nemam nameru da se on folirao kad se skakao na Mikija i Zoricu da mene brani - rekla je Teodora.

- Devojko, ti sad želiš da ispadneš žrtva, a njega si doslovno prevarila, spavala u vašem krevetu sa Filipom, bolesnice jedna - kazao je Asmin.

- Drago mi je jer je nisam branio, neću je braniti ni dalje. Neću je ja vređati, neka se nosi sama sa rečima učesnika - rekao je Bebica.

- Šta ja da kažem ovim devojčicaa koje ne znaju ni reč da izgovore kako treba. Ja ne napadam, ja odgovorim kad treba. Za razliku od nje, nisam varala svoje partnere. Ispala džukela, šlepala se uz Bebicu i flertovala sa muškarcima ovde. Filip je jedni ustao i rekao da mu se dopada. Ona je pokazala pravo lice - rekla je Maja.

Autor: S.Z.