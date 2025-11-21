AKTUELNO

Dobili zeleno svetlo: Terza prokomentarisao muvanje Anđela i Sofije, pa odlučio da se distancira od nje zbog ovoga (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija „Gledanje snimlaka“, a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Sofija Janićijević hvali Anđela Rankovića.

- Lep su par! Vratio bi je Anđelo na pravi put. Mislim da joj se Anđelo sviđa, ali videćemo. Ko god želi da bude sa njom nek bude. Nisu oni meni prijatelji da bih se ja ljutio. Da su to moji drugari pa možda i da se ljutim. Mislim da joj se Anđelo najviše dopada. Možda je gledala neku sezonu kako je sve bajno i sjajno sa njim. Ovde je jako teško imati devojku i bivšu da tu ide. Tu mi imamo super odnos, ali sam joj danas rekao da ne želim da komuniciram sa njom jer mi pravi problemi. Meni nije prijatno i ja želim da se distanciram – rekao je Terza.

- Meni Anđelo prija, on je smiren i normalan dečko. Mi nijednog trenutka nismo pričali o dopadanju i ljubavnom odnosu - rekla je Sofija.

- Lepa je, zgodna je, priča mirno i staloženo. Ona ne želi da ulazi ni u kakve veze, a i ja isto tako. Za sada mi prija druženje jer mi deluje da je normalna devojka. Ja ne želim nešto za silu i ne osećam da želim da budem u vezi - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

