PODSETIO IH NA STANIJU: Luka pokušao da opravda puštanje balona koje su dobili Aneli i on, Ahmićeva zanemela (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Na narednom klipu koji je pušten Luka Vujović pušta balone koje je dobio sa Aneli Ahmić i govori kako njihova veza više ne postoji.

- Aneli to zna, ja sam joj rekao da sam hteo da napravim klip i to je to - rekao je Luka.

- Mene Luka podseća na Baneta Čolaka, isto radi sve, voli da pravi klipove. Ovo rade muškarci koji prave sprdnju od devojke ili koji su povređeni - rekao je Bora.

- Važno je da je sačuvao fanove - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostala sam bez glasa, malopre mi je to pokšavao objasniti, sutra ću ja reći šta imam - rekla je Aneli.

- Ovaj klip je bio zanimljiv, ja sam znala za to. Anita i ja smo ga videle, kako nosi balone i on je rekao da hoće da ih pusti, i ja mu rekla da ide na dok, da je Stanija tako bacila prsten, da bude dobar prsten.- rekla je Mina.

- Ja nisam bio fer prema Aneli, ona je prva bacala, ja je osuđivao, pa ja uradio to - rekao je Luka,.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

