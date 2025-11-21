EMOCIJE PREPLAVILE BELU KUĆU: Miljana u suzama pročitala čestitku od sina Željka: MAMICE MOJA... (VIDEO)

Danas je za nju važan dan!

Danas je Aranđelovdan, a neki od učesnika danas proslavljaju svoju krsnu slavu u Beloj kući. Pre početka proslave, oni su pročitali čestitke od svojih najdražih.

- Mamice moja, volim te puno. Mnogo mi nedostaješ i samo da znaš mnogo te volim - glasla je poruka od Miljaninog sina Željka.

- Lutkice naša, pratimo te i volimo te puno. Ponosni smo na to kad se fino ponašaš i lepo oblačiš. Nastavi samo tako - glasila je poruka o Miljanine porodice.

- Boro Santana nakoj Miljane je pročitao čestitke od svojih najdražih ljudi, koji su ga posavetovali da prošlost ostavi u prošlosti, nastavi dalje sa osmehom na licu i krene dalje srećan i sasmejan .

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.