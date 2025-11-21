AKTUELNO

Aneli Ahmić ima nervni slom: Jeca i urliče iz petnih žila, Lukin flert sa Anitom je doveo do LUDILA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u pabu!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a ona je nastavila da ljubomoriše na Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški.

- U smeću ti je sve, ovo što si me lagao i zavlačio će da ti dođe na naplati. Ponovo si flertovao, meni prodaješ priče. Ovo ide polako sve, samo da me ne gledaju oni - govorila je Aneli.

- Tvoji prljavi postupci. Ja sam Mini rekao da me vređaš. Šta ti imaš da pričaš sa Anđelom? Što pričaš sa Majom? Ti sve vreme pričaš dok ja nisam tu. Ti nemaš poštovanje, lepše ti je da pričaš i smeškaš se sa Anđelom - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedna cinkara, a dobro znaš zašto. Ti ćeš meni da prebacuješ, sramoto. Šta ti radiš zarad znaš ti čega, sram te bilo. Fanatiku jedan, ti slušaš fantatike - jecala je Aneli.

- Sve si u pravu. Zašto sa mnom tri sata nisu progovorila? Mini sam rekao da znam čoveka - rekao je Luka.

- Sve se vidi! Dozvolio si da mi se neko ovde petlja. Ti si mene uništio, neću da se kajem. Ti si mene optužio da sam se lažno klela u ćerkicu. Ti si mene udarao, pokazaćeš svoje lice. Ovo si ti radio, tražio si spletkare - urlala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

