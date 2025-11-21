AKTUELNO

Zadruga

Palo pomirenje: Filip i Anita zaboravili na sukob, ona ga šokirala priznanjem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dopada joj se čak i kad je pijan!

Anita Stanojlović razgovorala je sa Filipom Đukićem ispred Bele kuće. Oni su komentarisali njegovo ponašanje kad popije, ali i njene odnose u Eliti.

pročitajte još

Nezaboravna proslava Aranđelovdana u Eliti: Nikad bolja atmosfera, takmičari se provode za sve pare! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam tebe videla napolju pijanog, a ovakvog nikad. Ti si ono jutro bio patos, skidala sam te i gurala u krevet, ali ne može. Navikli su na tebe takvog, ti si zanimljiv takav, meni jesi - rekla je Anita.

pročitajte još

Aneli Ahmić ima nervni slom: Jeca i urliče iz petnih žila, Lukin flert sa Anitom je doveo do LUDILA! (VIDEO)

- Tamara se nad*kala - dodao je Filip.

- Pa i na mene, j*baće mi mater za Novu godinu. Nije pozdravila ni Uroša jer me on kanali. Znam ja šta je ona meni rekla za njega... Meni je ona rekla da ne vodim tuđe bitke, a ja budala kažem i to mi je zamerila. Ide sve po meni. Povukla sam se da se ne bih svađala sa Anđelom, ali će ona da j*be mater kad dođe za Novu godinu - nastavila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRESIMPATIČAN JE, JA VOLIM TAKVE MUŠKARCE! Anita odlepila za Lukom, ishvalila ga na sva usta! (VIDEO)

Zadruga

Sofija bivšem dečku polupala auto? Đole obelodanio detalje, ona ga šokirala priznanjem! (VIDEO)

Zadruga

Stigao žestok prekor: Matora osudila Luku zbog odnosa prema Aneli, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

Na korak do pomirenja?! Mimas i Gruja evocirali uspomene, ona otkrila šta mu posebno zamera! (VIDEO)

Zadruga

Igraš prljavu igru: Anđela priznala da nikad neće oprostiti Urošu što joj je zabio nož u leđa, ali ga ipak poštedela nominacije (VIDEO)

Zadruga

Slađa Poršelina zagrmela na samom startu: Potpuno omašila poentu ankete, pa Mateju Matijevića vinula u nebesa (VIDEO)