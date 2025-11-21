Palo pomirenje: Filip i Anita zaboravili na sukob, ona ga šokirala priznanjem! (VIDEO)

Dopada joj se čak i kad je pijan!

Anita Stanojlović razgovorala je sa Filipom Đukićem ispred Bele kuće. Oni su komentarisali njegovo ponašanje kad popije, ali i njene odnose u Eliti.

- Ja sam tebe videla napolju pijanog, a ovakvog nikad. Ti si ono jutro bio patos, skidala sam te i gurala u krevet, ali ne može. Navikli su na tebe takvog, ti si zanimljiv takav, meni jesi - rekla je Anita.

- Tamara se nad*kala - dodao je Filip.

- Pa i na mene, j*baće mi mater za Novu godinu. Nije pozdravila ni Uroša jer me on kanali. Znam ja šta je ona meni rekla za njega... Meni je ona rekla da ne vodim tuđe bitke, a ja budala kažem i to mi je zamerila. Ide sve po meni. Povukla sam se da se ne bih svađala sa Anđelom, ali će ona da j*be mater kad dođe za Novu godinu - nastavila je Anita.

Autor: A. Nikolić