NE SMIRUJU SE: Novi sukob Aneli i Luke trese pab, ona na ivici novog sloma! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su se žestoko posvađali u pabu "Prijatelji" i jedno drugome natrljali na nos sve što mogu.

- Što ispred mene ne pričaš sa njim? - pitao je Luka.

- Ne možeš da prebaciš na Anđela, ne može to da ti opere obraz - rekla je Aneli.

- Sad ćeš da vidiš prebacivanje. Šta je sa izolacijom? Tamo si nasmejana, ćao - govorio je Luka.

- Spinuješ priče. Otkako si ušao počeo si da flertuješ - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostaviš me - dodao je on.

- Ostavljen si - rekla je Ahmićeva.

- Mogu da radim šta hoću? Ćao. Za 10 dana plakanje i kukanje - pričao je Luka.

- Samo se seti šta si izjavio, misliš da ću ja lako da pređem preko toga? Ja sam jutros sedela i gledala u jednu tačku - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

