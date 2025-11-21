AKTUELNO

Zadruga

ŠUT- KARTA: Mina odolela Terzinim emotivnim izlivima, pa ga odjavila za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće ni da čuje za pomirenje!

Borislav Terzić Terza prišao je Mini Vrbaški u nadi da će rešiti sve nesuglasice, ali do toga nije došlo i ona ga je ponovo odjavila.

- Neću sa tobom da pričam, završili smo svaku komunikaciju - rekla je Mina.

- Nismo više zajedno? Nikad? - pitao je Terza.

pročitajte još

Mustafa navija za pomirenje Aneli i Asmina! Pogledajte šta ga je ODALO, ovo je totalni preokret (FOTO)

- Ne znam šta će biti za osam meseci, ali sebe više neću više da ponižavam - govorila je Mina.

- Šta je sa tobom? Ajde malo zakoči. Koji problem imaš u sebi? Ti nikad ništa nećeš da rešimo i da popričamo. Ja ne mogu bez tebe više, koja sam ja p*zda i ponižavam se - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne interesuje me. Ja sam se juče ponizila - dodala je ona.

- Ti ne znaš da pričaš, ti se odmah dereš - dodao je Terza.

pročitajte još

Treba da dobiješ Oskara za glumu: Aneli van sebe urliče i plače, Luka joj priredio novo poniženje! (VIDEO)

- Završavamo komunikaciju, ne prilazi mi više - poručila je Mina.

- Važi, nikad - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šut-karta: Kačavenda više ne želi ni da čuje za Terzino ime, odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Ena nakon haosa moli Peju za novu šansu, on je nikad lakše odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Za mene nemoguće ne postoji: Alibaba otkrio da li se bacio u lov na Maju, ona mu na vreme spremila šut-kartu! (VIDEO)

Domaći

ANĐELA RASKINULA SA GASTOZOM: Saznala šta joj je radio iza leđa, pa za sva vremena stavila tačku na njihovu ljubav! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija se ne smanjuje: Peja ponovo srozao Enu, ona mu stavila do znanja kako stoje stvari! (VIDEO)

Zadruga

Hladan tuš: Ena odlučila da Peji pruži još jednu šansu, on je oduvao! (VIDEO)