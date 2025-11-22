AKTUELNO

Zadruga

Pao dogovor: Aneli i Alibaba se tope dok se prisećaju zajedničkih trenutaka, nećete verovati kakav su plan smislili! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tope se!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Asminom Durdžićem.

- Koje si sve stvari u Eliti lagala o odnosu s Asminom? - upitao je Darko.

- Vidi Asmina što se smeje, drago mi je što si me uhvatio u laži. Mi se nismo mogli uskladiti oko posla, ali ja nisam imala kada da naučim jezik pošto znam da me to pitaš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ne bi ti bila učenica, a on tvoj profesor Nemačkog jezika? - upitao je Darko.

- Može i nekada bude nagrada zajednički poziv sa Norom - rekao je Alibaba.

- Ukoliko je poziv nagrada, može - rekla je Aneli.

- Zbog čega misliš da Asminu zapravo ne fali Nora, već da je se samo seti kad je na mestima gde ste svo troje bili zajedno? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatram na osnovu svega što je on pričao i iznosio. Mi smo išli u grad na suši i išli smo u grad na neka mesta gde se on priseća tih zajedničkih trenutaka. On je kod mene navikao da jede ribu i volio je sve ono što sam ja pravila. Mevlida mu je prigovarala što on jede ribu, a ne putu i ja se nisam htela gojiti jer sam tamo trenirala i pita mi nije padala na pamet - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

