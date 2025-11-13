Dogovor je pao: Anita i Alibaba nakon žestokih svađa sklopili primirje! (VIDEO)

Ponovo vlada harmonija!

Anita Stanojlović i Asmin Duržić sklopili su primirje, nakon jučerašnje žestoke svađe koju su imali.

- Ti si jedna od najlepšim devojkaka ovde. Tako kad se obučem... Ja tebe ne mogu zbog Stanije i Tamare, neprijatno se osećam - rekao je Asmin.

- To i ja tebi pričam, ne želim da mi se ljuti drugarica. Nije problem da pohvališ ti mene i ja tebe, ali sedela sam sa Stanijom pred ulazak - govorila je Anita.

- Maja je meni počela da pravi ljubomorne scene, a ne ja njoj. Koga će ona da ponižava? Ona živi za momenat da ustane i mene komentariše - pričao je on.

- To si ti dopustio ponašanjem i ona kaže kako je ti proganjaš. Da li si videla kad sam juče vikala na tebe da je ona sad ustala i rekla da na nju ne dižeš ton? - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić