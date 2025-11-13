AKTUELNO

Zadruga

Dogovor je pao: Anita i Alibaba nakon žestokih svađa sklopili primirje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponovo vlada harmonija!

Anita Stanojlović i Asmin Duržić sklopili su primirje, nakon jučerašnje žestoke svađe koju su imali.

- Ti si jedna od najlepšim devojkaka ovde. Tako kad se obučem... Ja tebe ne mogu zbog Stanije i Tamare, neprijatno se osećam - rekao je Asmin.

pročitajte još

Neću da odgajam tuđu decu: Filip ređa niske udarce, žestoko ponizio Anitu! (VIDEO)

- To i ja tebi pričam, ne želim da mi se ljuti drugarica. Nije problem da pohvališ ti mene i ja tebe, ali sedela sam sa Stanijom pred ulazak - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je meni počela da pravi ljubomorne scene, a ne ja njoj. Koga će ona da ponižava? Ona živi za momenat da ustane i mene komentariše - pričao je on.

pročitajte još

Nemam izbora nego da ćutim i slušam: Anita zažalila zbog rata sa Anđelom, Kačavenda raskrinkala Milicu Veličković! (VIDEO)

- To si ti dopustio ponašanjem i ona kaže kako je ti proganjaš. Da li si videla kad sam juče vikala na tebe da je ona sad ustala i rekla da na nju ne dižeš ton? - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

