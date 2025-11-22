Praštala sam, nezadovoljstvo je ostalo u meni: Teodora otkrila da li je bilo vredno da verenika proda za šemu (VIDEO)

Ne zaustavlja se u bezdušnosti!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Teodoru Delić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Filipom Đukićem.

- Da li je bilo vredno prodati verenika i ljubav od dve godine zarad par vaćarenja sa dečkom kom se ispostavilo da si još samo jedna u nizu - pitao je Darko.

- Može da se smatra da je prodaja, samo je prelomilo da je Filip u pitanju, smatram da bi se to svakako desilo jer sam bila nezadovoljna u vezi - rekla je Teodora.

- Ako smatraš da to nije prodaja i ako si bila nesrećna, zbog čega si pristala da se udaš za Bebicu - pitao je Darko.

- Ne smatram da sam ga prevarila, logički gledano, ne, jer smo pre toga raskinuli i završili. Mislila sam da će biti bolje. Kada je on nazivao moju majku svakojakim imenima, ja sam praštala, ali je nezadovoljstvo ostalo u meni - rekla je Teodora.

- To se desilo davnih dana, ti si preko toga prešla - rekao je Darko.

- To što se desilo davnih dana, ne znači da se nije skupljalo u meni. Ispoljila sam nezadovoljstvo kroz treću osobu - rekla je Teodora.

- Mnogi se pitaju koliko možeš da budeš bezdušna da legneš u krevet sa šemom na u krevet preko puta čoveka koji ponavlja svaki dan koliko bi život dao za tebe - pitao je Darko.

- Ja sam govorila Filipu da se vrati u svoj krevet nekoliko puta, pozvala sam ljude da ga smeste u krevet. Ispalo je da sam bezdušna i da smo oboje provocirali Nenada, nisam želela da to tako izgleda, samo sam radila ono što sam osećala i nisam mislila na posledice - rekla je Teodora.

- Da li je moguće da na sva poniženja, izdaje i patnju, ti i dalje imaš srca da ga ismevaš, da govoriš da lažno pati, da lažno plače - pitao je Darko.

- Meni u nekim situacijama deluje da je to tako, jer mislim da je postigao neki svoj cilj trenutno, pa je zato ovako i miran, nije toliko besan. Jeste potišten...Mislim da je postigao svoj cilj, kada sam sela sa Viktorom i Muratom, on je govorio da ga ne provociram...Filip je rekao da neće da trpi terorisanje i maltretiranje - rekla je Teodora.

- Ti si se nadala da ćeš postati Filipova devojka, a sada kada si popila korpu, da li se kaješ što si ostala bez Nenada - pitao je Darko.

- Preterano mi zvuči to nadala. Ne bih rekla da sam se nadala, ali smo se upoznavali, išli smo možda ka tome. Mislim da je jedini razlog mog i Nenadovog raskida to nezadovoljstvo u našem odnosu - rekla je Delićeva.

- Nakon što te je Filip odjavio sinoć jasno i glasno, završio sa tobom, mnogi su počeli da pričaju da se ispostavilo da je on dokazao da mu ništa nisi bila bitnija od tih "utorak devojaka", samo si se izdvajala jer ti je rok trajanja bio malo duži. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Iskreno, ne očekujem da sam bitnija od njega samom sebi, ja bih isto tako postupila da sam na njegovom mestu - rekla je Teodora.

- Ranije si isticala Filipovu hrabrost, da li se on kao takav pokazao u vašem odnosu, da li si promenila mišljenje o njemu jer je odustao od tebe - pitao je Darko.

- Nisam, jer je izabrao sebe i ja to poštujem. Nije tu pokazao da je ispao pi*kica, smatram da je samo izabrao sebe i to je to. Ne smatram da štitim Filipa, ja samo govorim činjenično stanje. Ja samo iznosim ovde svoje stavove i pokušavam da zaštitim sebe - rekla je Teodora.

- Maja ti je često govorila da si ti "utorak devojka", ukoliko ti se Filip zaista dopadao u toj meri, kako je moguće da se smeješ dok gledaš njega i Maju - pitao je Darko.

- Smešno mi je u tom trenutku bilo celokupna ta situacija, Filip je vidno bio pijan...Moram da kažem da ja tako reagujem isključivo u situacijama kada izgradim neku emociju, za 10 dana nisam mogla da izgradim neku emociju - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić