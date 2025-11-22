Ti si mene ponizio, ja sam, veruj mi, cica maca: Mina ponovo oduvala Terzu, on je moli da mu se ne obraća i da mu se ne smeje (VIDEO)

Šok!

Odmah nakon po završetku izlaganja, Bora Terzić Terza i Mina Vrbaški ušli su u sukob na kauču.

- Svaka ti čast - rekao je Terza.

- Ma hajde, šta si ti meni sve izgovorio - rekla je Mina.

- Ja tebe opsovao?! Šta sam ti govorio?! - rekao je Terza.

- Šta si ti meni sve govorio i kako si ti mene ponižavao?! Ja sam, veruj mi, ja sam cica maca - rekla je Mina.

- Ti si mene ponizila najstrašnije...Hoćeš ti da pričaš sa mnom normalno, je l' možemo da popričamo - pitao je Terza.

- Šta da pričamo?! Ti i ja ne možemo više da pričamo normalno. Ne želim uopšte da dolazim u situaciju - rekla je Mina.

- Okej, je l' si rekla?! Evo zamoliću te sada da me ne gledaš i da mi se ne smeješ, zaobilazi me i ne spominji me - rekao je Terza.

- Ma ja ću da radim šta ja hoću, evo videćemo - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić