AKTUELNO

Zadruga

Ona je zla i ljigava: Dušica i Matora oči u oči nakon sukoba, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Dušicu Đokić i Jovanu Tomić Matoru, kako bi progovorile o njihovoj svađi i odnosu.

- Matora, da ne bih ja previše trošio vaše vreme, iznajmljivanje haljina, ti šokirana - rekao je Joca.

pročitajte još

Neka bude da je ona završila: Bori više dojadilo da ga svaka devojka ponižava, predao štafetu Anastasiji i povukao se iz odnosa! (VIDEO)

- Je l' mogu prvo ja?! Je l' sam nekada ostala dužna za cigare - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zanimaš me, nemam komentar - rekla je Dragana.

- Što se tiče haljine, tu se krije neka averzija prema meni. Bila je priča da prodam Sunčini haljinu, ona me je pitala da iznajmim dve za hiljadu dinara, nisam je terala na to, rekla sam: "okej". Ja sam njoj milion puta i dala haljinu - rekla je Dušica.

pročitajte još

Ti si mene ponizio, ja sam, veruj mi, cica maca: Mina ponovo oduvala Terzu, on je moli da mu se ne obraća i da mu se ne smeje (VIDEO)

- Matora, prokomentarisala si da plače za dečkom u zatvoru - pitao je Joca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš je bio na početku, dopao joj se, pa nije uspelo. Pričali smo na zidiću, pa je pričala o tom bivšem koji je u zatvoru, pa joj se sviđao Viktor, ustvari joj se sve vreme sviđao Anđelo, a sada je i Asmin tu. Ona je rekla da je to jer imam netrpeljivost prema njoj jer je to Anđelo, to nema veze s mozgom. Zašto misliš da imam mržnju prema tebi - rekla je Matora.

- Prvo, ne sviđa joj se krug ljudi sa kojima se družim - rekla je Dušica.

pročitajte još

Pomrsila konce, a ništa nije uradila! Sofija s osmehom dala sud o odnosu Mine i Terze, evo da li se bude STARE VARNICE (VIDEO)

- Ja sa Vanjom pričam, sa Kačavendom isto, ne družim se, ali koliko god da smo u sukobu, pričamo, a s tobom ne pričam - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja vidim neku zlobu u njoj, baš je neka ljiga i gov*o - rekla je Dušica.

pročitajte još

Zaurlala iz petnih žila: Mini pala roletna i Terzu upozorila da se ne igra s njom, on rešio da obustavi svaku komunikaciju! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

PUCAJU IZ SVIH MUNICIJA! Aneli i Anđela OČI U OČI, pljušte uvrede i provokacije: Kako ćeš ti da se opereš od četiri zauzeta muškarca?! (VIDEO)

Zadruga

Rajačić se združio sa Jelenom, pa opleo po Kačavendi i Žani, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

OČI U OČI! Janjuš priznao da se NIKAD ne bi pomirio s Aneli zbog izrečenih reči, ona skočila kao oparena: Zgadio mi se za dva dana! (VIDEO)

Domaći

NE SPUŠTAM SE U MULJ: Ena brutalno odgovorila na Poršelinine prozivke! Nakon vesti da joj je Slađa preotela bivšeg, Čolićeva zapenila...

Zadruga

Ispada faca, a u biti je kur*on koji pi*a po ćoškovima: Alibaba iz sve snage opleo po Đukiću i Maji Marinković, pa priznao: Anita je deset puta bolja

Zadruga

DELUJEŠ NIKAD SREĆNIJE: Milica podržala vezu Stefani i Zole, pa Aniti otvorila oči za njenu promenu ponašanja! (VIDEO)