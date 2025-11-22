Ona je zla i ljigava: Dušica i Matora oči u oči nakon sukoba, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Ne štedi reči!

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Dušicu Đokić i Jovanu Tomić Matoru, kako bi progovorile o njihovoj svađi i odnosu.

- Matora, da ne bih ja previše trošio vaše vreme, iznajmljivanje haljina, ti šokirana - rekao je Joca.

- Je l' mogu prvo ja?! Je l' sam nekada ostala dužna za cigare - rekla je Dušica.

- Ne zanimaš me, nemam komentar - rekla je Dragana.

- Što se tiče haljine, tu se krije neka averzija prema meni. Bila je priča da prodam Sunčini haljinu, ona me je pitala da iznajmim dve za hiljadu dinara, nisam je terala na to, rekla sam: "okej". Ja sam njoj milion puta i dala haljinu - rekla je Dušica.

- Matora, prokomentarisala si da plače za dečkom u zatvoru - pitao je Joca.

- Janjuš je bio na početku, dopao joj se, pa nije uspelo. Pričali smo na zidiću, pa je pričala o tom bivšem koji je u zatvoru, pa joj se sviđao Viktor, ustvari joj se sve vreme sviđao Anđelo, a sada je i Asmin tu. Ona je rekla da je to jer imam netrpeljivost prema njoj jer je to Anđelo, to nema veze s mozgom. Zašto misliš da imam mržnju prema tebi - rekla je Matora.

- Prvo, ne sviđa joj se krug ljudi sa kojima se družim - rekla je Dušica.

- Ja sa Vanjom pričam, sa Kačavendom isto, ne družim se, ali koliko god da smo u sukobu, pričamo, a s tobom ne pričam - rekla je Matora.

- Ja vidim neku zlobu u njoj, baš je neka ljiga i gov*o - rekla je Dušica.

Autor: Nikola Žugić