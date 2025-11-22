Maja igra dvostruku igru? Dača obelodanio sve njene tajne, ne može da se odluči da li je više radi Đukić ili Alibaba! (VIDEO)

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević osamili su se i tom prilikom porazgovarali o Staniji Dobrojević, a potom su se dotakli i Maje Marinković za koju je Dača otkrio da ne može da se odluči da li je više radi Filip Đukić i Alibaba.

- Što misliš da te Stanija nije pozdravila? - upitao je Dača.

- Zato što glumim budalu, ma neću više da razmišljam uopšte - rekao je Alibaba.

- Što misliš da te nije pozdravila? Je l' ima neki razlog? - upitao je Dača.

- Ma ima 796 hiljada razloga, ali mogla je da mi olakša - rekao je Alibaba.

- Je l' misliš da je Maja razlog? - upitao je Dača.

- Pa sigurno, ovo sa Aneli se isto drugačije gleda - rekao je Alibaba.

- Malopre nosim Aneli cedevitu, a Maja poludela - rekao je Dača.

- Šou - rekao je Alibaba.

- Filip je totalno poludeo, sada ono što je pričao za Tedooru priča za Maju. Ona se okreće ka meni i kaže: ''Što ovako priča, što je ovako iskren?'', a ja kažem: ''Znači ti bi bila s njim?'', a ona kaže: ''Ovde sad ne mogu da budem u vezi''. Ona je posle toga gledala u tvoju reakciju, a nije mi rekla da joj se Filip ne sviđa već da ne može da bude ovde u vezi. Igra igru i želi da ponižava ljude, a rekla mi je: ''Ovog utorka neću dobiti tri viskija nego dva jer sam napravila grešku'' - rekao je Dača.

- Ja u pušionu, ona u pušionu i sve normalno pričamo - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić