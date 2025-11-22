Ne želim da se mirim s njom: Alibaba se plaši da se nije previše zavozao s Aneli, zamolio Daču da joj otvori oči! (VIDEO)

Kontradiktoran?

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević nastavili su da ćaskaju o gorućim temama u Beloj kući, a ovog puta je Alibaba zamolio Daču da skrene pažnju Aneli Ahmić da on ne želi da se miri s njom i da ne gaji za džabe lažnu nadu.

- Mene Aneli zove da mi kaže nešto u poverenju - rekao je Dača.

- Zato što ona zna da ćeš preneti meni - rekao je Alibaba.

- Da - rekao je Dača.

- Ja ne želim da ona pomisli da s njom želim nešto ljubavno, već samo želim da pokažem da nisam monstrum. Ti joj nekom prilikom reci da ne želim da je povredim i da je ne gledm kao ženu - rekao je Alibaba.

- Ona ne sme sa mnom da priča pred Lukom - rekao je Dača.

Autor: N.Panić