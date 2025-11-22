AKTUELNO

Zadruga

Grca u suzama: Hana se slomila na komade, pa priznala da Nerio nije dobar otac njihovoj ćerki i plaši se da ih ne napusti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Guši se u suzama!

Hana Duvnjak isplakala je more suza u rehabilitaciji zbog Neria Ružanjija i cele situacije koje su godinama proživljavali, a čini se da se u jednom trenutku posebno slomila jer je osetila da više nema njegovu podršku.

pročitajte još

Alibabi totalno popustile kočnice: Više ne može da odoli Maji Marinković, kamere usnimile šok kadrove! (VIDEO)

- Je l' da dovedem dete da se ovde s nama snima? Mogu do sutra da pričam, ali ja ispadam najgora i lažov, kao i manipulator - plakala je Hana.

- Ona je prva rekla da je Aria normalna - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto moju bebu zlostavlja ovako? Ja sam kriva što je nisam više zaštitila. Znaš li ti koliko je meni strah da ako dođemo opet u Dubrovnik, da ti meni ne kažeš: ''Ja neću da idem u ovaj grad'' - plakala je Hana.

- Polako Hana, neću - rekao je Nerio.

pročitajte još

Maja igra dvostruku igru? Dača obelodanio sve njene tajne, ne može da se odluči da li je više radi Đukić ili Alibaba! (VIDEO)

- Ja hoću da ona i ja idemo kući - rekla je Hana.

- Je l' misliš da ću vas ja ostaviti? - upitao je Nerio.

- Neću uopšte da pomišljam na to - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idemo gde hoćete, u koji grad želite - rekao je Nerio.

- Neću da se spominje i da se kače njene slike, nema pravo da je uzme u usta. Želim da dobijemo poziv - rekla je Hana.

pročitajte još

Presekao: Nerio zauvek završio sa tetkom Aneli, Hana otkrila koja je NAJJEZIVIJA stvar koju je doživela od Ahmića! (VIDEO)

- Hoću - rekao je Nerio.

- Trebaš da me štitiš maksimalno zbog nje. Ti si to dopuštao godinama, ti nisi zaštitio svoje dete. Stojiš tu i ćutiš dok ti ja ne kažem da skočiš, nije mi jasno. Ne znam kako te ne raspizdi, stvarno mi nije jasno. Postao si otac i ponašaj se kao j*beni otac Nerio. Nisam napravila dete s tobom samo da bi ga napravila već sam mislila da nećeš dopustiti da joj se nekad nešto dogodi. Ti si dopustio maksimalna sr*nja - rekla je Hana.

- Ja ne znam šta se dešava napolju, kome dopuštam šta? - upitao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti dopuštaš već tri godine da nas gaze, dopuštaš da ona to priča - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farmeri

BOŽA SE RASUO NA KOMADE: Pročitao pismo od PORODICE, pa zaplakao jer NEMA GOSTE na rođendanu (VIDEO)

Domaći

POTRESNI GOVOR MARIJE ŠERIFOVIĆ RASPLAKAO SVE! Pevačica se od oca Rajka oprostila rečima koje kidaju dušu: Dragi tata, ništa ti ne zameram, tamo gde s

Zadruga

SLOMILA SE OD TUGE: Jovana pala u OČAJ posle Uroševe korpe, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Zadruga

Zakopala ratne sekire sa njim, a sada joj služi kao rame za plakanje: Aneli GRCA U SUZAMA, Terza na sve načine pokušava da je uteši!

Zadruga

Slomila se na komade: Anđela priznala Gastozu da li sumnja u njegove emocije, on doneo odluku da zauvek odsvira kraj njihovoj ljubavi! (VIDEO)

Zadruga

Suzama poplavila krevet: Anđela se slomila na komade, zbog Gastozove šut-karte ne prestaje da jeca! (VIDEO)