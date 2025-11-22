AKTUELNO

Zadruga

DA NIJE BILO STANIJE, NE BI BILO NI TEBE: Uroš BRUTALNO ponizio Asmina, pa potkačio Luku: Ne brineš o svom ocu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja najmanje brine o osećanjima drugih ljudi. Prvi je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je na prvom mestu. Ponaša se prema detetu kao prema igrački. Da nema Stanije, ne bi bilo ni njega. Luka je na drugom mestu. Kune se u svog oca, ne brine o njemu i stresira ga kad mu je najteže. Treća osoba je Aneli, moj stav je jasan - istakao je Uroš.

- Bebica, previše je hladan. Luka je na drugom, a Teodora na trećem - kazao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

AKO NEMA RAČUNICU, NE ULAZI U VEZU: Kristijan oštro komentarisao odnos Stanije i Asmina, pa joj poželeo da se konačno skrasi i promeni svoj životni st

Zadruga

MISLILA SI SAMO O SVOJOJ POPULARNOSTI: Dača istakao da lako druge uvali u problem kako bi sebe uzdigla, pa se se osvrnuo na Luku: PREŠAO SI JOJ PREKO

Domaći

ONI SU KOMPATIBILNI: Estradni menadžer prokomentarisao raskol ljubavi Stanije i Asmina, smatra da je Dobrojevićeva napravila KARDINALNU GREŠKU zbog OV

Zadruga

BRITKA SABLJA BELE KUĆE! Marko Đedović izanalizirao odnose mešu učesnicima, pa bez dlake na jeziku dao svoj sud o svemu! Ne bi im bilo dobro da čuju O

Domaći

IMA TU KVALITETNIH, ALI BILO JE I... Stanija progovorila o bišim partnerima, a Desingerica objasnio kako treba da se ponaša njen IDEALAN MUŠKARAC

Zadruga

POSTOJE SIMPATIJE: Dača tvrdi da Asmin i Maja flertuju jedno sa drugim, optužio Aneli da krišom gleda Durdžića, pa se osvrnuo na Radu: NIJE ISKRENA! (