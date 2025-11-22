DA NIJE BILO STANIJE, NE BI BILO NI TEBE: Uroš BRUTALNO ponizio Asmina, pa potkačio Luku: Ne brineš o svom ocu! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja najmanje brine o osećanjima drugih ljudi. Prvi je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

- Asmin je na prvom mestu. Ponaša se prema detetu kao prema igrački. Da nema Stanije, ne bi bilo ni njega. Luka je na drugom mestu. Kune se u svog oca, ne brine o njemu i stresira ga kad mu je najteže. Treća osoba je Aneli, moj stav je jasan - istakao je Uroš.

- Bebica, previše je hladan. Luka je na drugom, a Teodora na trećem - kazao je Ilija.

Autor: S.Z.