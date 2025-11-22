AKTUELNO

Zadruga

AKO MU SE NEŠTO DESI, BIĆE TI ŽAO: Terza osudio Luku zbog bezosećajnog ponašanja prema OCU, OVE reči neće moći da zaboravi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sasuo mu sve u lice!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje na temu osoba koje ne mare za emocije drugih ljudi bila je Tanja Stijalja Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica, Nerio i Dušica - kazala je Boginja.

- Na prvom mestu je Bebica, tvoji postupci govore sve. Nerio je na drugom mestu, a Filip je na trećem - kazao je Miladin Srdanov.

- Bebica je ispao bezosećajan prema Filipu, nije mi se dopalo njegovo ponašanje. Na drugom mestu je Milosava.

- Nerio je prva osoba. Ogkrenio je leđa porodici. Ako je istina ono što je pričala Aneli, to je strašno. Na drugom mestu je Luka, okrenuo je leđa svom ocu. Ako je onakva situacija sa tvojim ocem i nešto mu se desi, biće ti veoma teško i kajaćeš se. Na trećem mestu je Miki - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Neće mi dati da vidim dete: Terza nakon raskida sa Sofijom odleteo kod Đedovića, pa dobio žestok šamar realnosti! (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Kariću dogorelo, pa urnisao Gruju zbog Mime: Okreni se ka zidu da te ne gledam (VIDEO)

Zadruga

Uroš opalio Terzi šamar realnosti: Raskrinkao njegovu aferu sa Sofijom, pa mu spomenuo i Milicu! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO PREPUCAVANJE: Bebica pokušao da OTVORI OČI Nenadu Aleksiću Ša, pa dobio brutalnu POVRATNU! (VIDEO)

Zadruga

Vučeš ka folirantu: Gastoz dao sud o Lukinim ljubavnim odnosima, Aneli ne prestaje da dobacuje! (VIDEO)

Zadruga

STANISLAV SVE VIŠE ŽALI ZA MIONOM: Ivan ga raskrinkao, Maja promenila sve boje! (VIDEO)