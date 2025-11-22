AKO MU SE NEŠTO DESI, BIĆE TI ŽAO: Terza osudio Luku zbog bezosećajnog ponašanja prema OCU, OVE reči neće moći da zaboravi! (VIDEO)

Sasuo mu sve u lice!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje na temu osoba koje ne mare za emocije drugih ljudi bila je Tanja Stijalja Boginja.

- Bebica, Nerio i Dušica - kazala je Boginja.

- Na prvom mestu je Bebica, tvoji postupci govore sve. Nerio je na drugom mestu, a Filip je na trećem - kazao je Miladin Srdanov.

- Bebica je ispao bezosećajan prema Filipu, nije mi se dopalo njegovo ponašanje. Na drugom mestu je Milosava.

- Nerio je prva osoba. Ogkrenio je leđa porodici. Ako je istina ono što je pričala Aneli, to je strašno. Na drugom mestu je Luka, okrenuo je leđa svom ocu. Ako je onakva situacija sa tvojim ocem i nešto mu se desi, biće ti veoma teško i kajaćeš se. Na trećem mestu je Miki - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.