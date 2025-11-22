AKTUELNO

Zadruga

IZMEĐU DVE VATRE: Luka pokušava da BALANSIRA između Nerija i Aneli, Ružanji po prvi put rešio da progovori o prijavljivanju Site! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja najmanje mari za emocije drugih ljudi. Naredna je na redu da iskaže svoj stav bila Milena Kačavenda.

- Luka je na prvom. Aneli je na drugom. Uporno pokušavaš da budeš žrtva, ne znam da li ti je jasno da je to primetno. Na trećem mestu je Teodora - kazla je Kačavenda.

- Bezosećajni ste prema Neriu sada, ali ste bili veoma bezosećajni i prema njegovoj majci, govoreći da njegova majka ima loše postpuke prema njemu. Ona je želela da ga odvoji od Hane, ali i on je imao pravo na to, s kim će da bude, da se razumemo. Ja ću da navedem osobe, za koje znam da se neće upaliti i krenuti da me vređaju. Na prvom mestu je Jovana Mitić, Matora na drugom, a na trećem je Jompas - kazao je Luka.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje, ne bih ja da komentarišem ono što vi govorite. Ja ovde pričam stvari za koje imam dokaze. Prijavljivao sam svoju majku. Davao sam joj šansu da se promeni, da postane drugačija prema Hani i meni, ali ona nije želela to - kazao je Nerio.

