Zadruga

Svesno ili ne... Filip naveo Teodoru za NAJBEZOSEĆAJNIJU osobu, Alibaba osuo paljbu po Milosavi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Takmičari "Elite" danas biraju tri osobe koje najmanje brinu o tuđim osećanjima.

- Za mene je broj jedan Maja Marinković jer je svaki dan lepa, doterana i nasmejana i ne misli kako se druge osobe osećaju - rekao je Asmin.-

- Pozdrav za Staniju, evo kako on flertuje sa tvojom drugaricom - dodao je Uroš.

- Sa mnom niko ne flertuje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miljana Kulić jer ne razmišlja kako se osećaju ljudi kad briše d*pe njihovim peškirom. Broj tri Milosava jer ne razmišlja kako se oseća njena ćerke dok se ovde blamira - nastavio je Asmin.

- Šta ja to radim? - pitala je Milosava.

- Muvaš se sa momcima koji sinovi mogu da ti budu. Mene si hvatala za m*da - poručio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih naveo Teodoru, Bebicu i mene, ali sebe ne mogu. Prvo bih stavio Teodoru zbog situacije sa krevetom, svesno ili ne sr*nje je načinjeno. Drugo mesto Bebica zbog odnosa sa drugim ljudima, a ne zbog Teodore. Totalno bez empatije, a ja to ne gotivim. Treće mesto Joca Rajić, ovo sa Milosavom jeste sve simpatično i kad igraju, ali mislim da to može da ode u pogrešnom smeru. Ja sam hteo da kažem da Bebica ne treba da ima saosećanje prema meni. Ja sam vrlo realan, a to što je uradio na taj način nema veze sa tim. Ja mislim da vi grešite da on treba da ima empatiju prema meni - pričao je Filip Đukić.

- Ja ću da navedem Teodoru i Bebicu u njihovom odnosu, a Filip je tu izvukao deblji kraj. Treće mesto Luka - rekla je Anita.

- Za mene će prva osoba da bude Aneli jer prvi put kad je ušla u rijaliti uvela je i celu svoju porodicu i nije razmišljala da li će to njene dete da gleda. Druga osoba je Asmin iz istog razloga kao i Aneli. Neke stvari koje se dešavaju će da imaju posledice. Treća osoba Luka koji je bezosećajan prema porodici i sebi - govorila je Mina Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

