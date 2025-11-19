AKTUELNO

Zadruga

Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Maja Marinković, Filip Đukić i Teodora Delić razgovarali su ispred kazina.

- Ona nas kao spaja - rekla je Teodora.

- Ti si moj drug i ja te podržavam u svemu - dodala je Maja.

pročitajte još

Prvi javni poljubac Filipa i Teodore: Više ne mogu da se kriju, kamera sve usnimila! (VIDEO)

- Odvalio se se - rekla je Teodora.

- A ti nisi kao - dodao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dođi Majo sa nama - rekla je Teodora.

- On je meni prišao i rekao da ne može sa mnom da bude u svađi - govorila je Maja.

pročitajte još

Palo pomirenje: Maja i Đukić zakopali ratne sekire, Teodora pozelenela od prizora! (VIDEO)

- Majo, što ti ja nisam drugarica kad sam bila dok sam bila sa Nenadom? - pitala je Teodora.

- Nisi jer si preljubnica - rekla je Maja.

- Nije, ona je raskinula - poručio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovde ljudi nemaju empatije: Maja urnisala društvo koje je krkalo na Bebičinoj veridbi, a sad Teodoru podržava sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

Unakazila Anitu na svim poljima: Maja brutalno razvezala jezik, pa otkrila zbog čega Alibaba svim silama spaja Teodoru i Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Ti si lepa, ali si luda: Janjuš sasuo Sari sve u lice, pa se obratio Asminu Durdžiću: Naš odnos smo rešili dan nakon Elite 7 (VIDEO)

Zadruga

HAOS ZA STOLOM! Korda podivljao zbog Viktora Amosa, izlomio Anine hormone, Nikolićeva urnisala Poršelinu: Maja Marinković je sve rekla, ti si za ŠATOR

Zadruga

I kada ti je teško i kad si srećan, ja sam tu za tebe: Milan nagradio sebi drage ljude, pa ogolio dušu o prijateljstvu s Lukom (VIDEO)

Zadruga

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)