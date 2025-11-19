Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Maja Marinković, Filip Đukić i Teodora Delić razgovarali su ispred kazina.
- Ona nas kao spaja - rekla je Teodora.
- Ti si moj drug i ja te podržavam u svemu - dodala je Maja.
- Odvalio se se - rekla je Teodora.
- A ti nisi kao - dodao je Filip.
- Dođi Majo sa nama - rekla je Teodora.
- On je meni prišao i rekao da ne može sa mnom da bude u svađi - govorila je Maja.
- Majo, što ti ja nisam drugarica kad sam bila dok sam bila sa Nenadom? - pitala je Teodora.
- Nisi jer si preljubnica - rekla je Maja.
- Nije, ona je raskinula - poručio je Filip.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić