Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Maja Marinković, Filip Đukić i Teodora Delić razgovarali su ispred kazina.

- Ona nas kao spaja - rekla je Teodora.

- Ti si moj drug i ja te podržavam u svemu - dodala je Maja.

- Odvalio se se - rekla je Teodora.

- A ti nisi kao - dodao je Filip.

- Dođi Majo sa nama - rekla je Teodora.

- On je meni prišao i rekao da ne može sa mnom da bude u svađi - govorila je Maja.

- Majo, što ti ja nisam drugarica kad sam bila dok sam bila sa Nenadom? - pitala je Teodora.

- Nisi jer si preljubnica - rekla je Maja.

- Nije, ona je raskinula - poručio je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić