Ovde ljudi nemaju empatije: Maja urnisala društvo koje je krkalo na Bebičinoj veridbi, a sad Teodoru podržava sa Filipom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Je l' ti prijaju Asminovi dodiri ili će više da ti prija kad te Đukić opali šutne kao krpu?

- To drugo. Šalim se. Ne smatram da sam se dodirivala sa Asminom, a ovo drugo je tumačenje unapred. Ovo su budalaštine i ja ostajem bez teksta - govorila je Teodora.

- Filip je ne bi iskoristio, to zavisi kako će da ona da se postavi. Filip je 100% iskren u ovom odnosu, a za nju mislim da ima dogovor sa Bebicom - govorio je Asmin.

- Sve radim spontano, ne igram rijaliti i to me ne zanima - dodala je Teodora.

- Vređaju je ljudi koji su se družili sa njom. Ja nemam potrebu da je vređam i ona nikome nije ništa uradila osim meni. Ne vidim potrebu da je vređate - govorio je Bebica.

- Ja se ne družim sa vama, ja se družim sa Terzom, Minom i Dačom i sa njima sam u budžetu, kakvo crno društvo. Što si ti mene zvao na veridbu? Ja sam otišao da se napijem - dodao je Asmin.

- Sram te bilo. Ja sam otišla jer sam prijatelj. Ovde svako gleda svoju koristi i oni su licemerni. Meni je jako žao Bebice i ovde ljudi nemaju empatije. Svi su pili i krkali za stolom pre 10 dana. Teodora je ovde katastrofa, najgore je živeti u laži i trebala je odmah da mu kaže jer je očigledno da joj se Filip dopada - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić