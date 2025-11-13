AKTUELNO

Zadruga

Ovde ljudi nemaju empatije: Maja urnisala društvo koje je krkalo na Bebičinoj veridbi, a sad Teodoru podržava sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Je l' ti prijaju Asminovi dodiri ili će više da ti prija kad te Đukić opali šutne kao krpu?

- To drugo. Šalim se. Ne smatram da sam se dodirivala sa Asminom, a ovo drugo je tumačenje unapred. Ovo su budalaštine i ja ostajem bez teksta - govorila je Teodora.

pročitajte još

Dogovor je pao: Anita i Alibaba nakon žestokih svađa sklopili primirje! (VIDEO)

- Filip je ne bi iskoristio, to zavisi kako će da ona da se postavi. Filip je 100% iskren u ovom odnosu, a za nju mislim da ima dogovor sa Bebicom - govorio je Asmin.

- Sve radim spontano, ne igram rijaliti i to me ne zanima - dodala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vređaju je ljudi koji su se družili sa njom. Ja nemam potrebu da je vređam i ona nikome nije ništa uradila osim meni. Ne vidim potrebu da je vređate - govorio je Bebica.

pročitajte još

Vratio ih na fabrička podešavanja: Uroš raspalio brutalnu paljbu po Teodori i Filipu, sasuo im žestoku istinu u lice! (VIDEO)

- Ja se ne družim sa vama, ja se družim sa Terzom, Minom i Dačom i sa njima sam u budžetu, kakvo crno društvo. Što si ti mene zvao na veridbu? Ja sam otišao da se napijem - dodao je Asmin.

- Sram te bilo. Ja sam otišla jer sam prijatelj. Ovde svako gleda svoju koristi i oni su licemerni. Meni je jako žao Bebice i ovde ljudi nemaju empatije. Svi su pili i krkali za stolom pre 10 dana. Teodora je ovde katastrofa, najgore je živeti u laži i trebala je odmah da mu kaže jer je očigledno da joj se Filip dopada - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)

Domaći

ONA JE PRIJATNA PREMA NJEMU, ALI... Boginjina drugarica za Pink.rs otkrila kako gleda na njen odnos sa Filipom! Evo da li podržava njihovu potencijaln

Domaći

Unakazila Anitu na svim poljima: Maja brutalno razvezala jezik, pa otkrila zbog čega Alibaba svim silama spaja Teodoru i Filipa! (VIDEO)

Zadruga

BRANILA SAM MU TEODORU OVDE, A ON... Aneli i Luka udruženim snagama opleli po Bebici, ne štede reči na njegov račun (VIDEO)

Domaći

ON JE FIĆFIRIĆ: Nakon glasina koje kruže u Eliti o flertu Teodore i Filipa, za Pink.rs se oglasila Slavica Delić! Evo šta kaže o tome, kao i o potenci

Domaći

Ne štedi: Maja najavila haos na devojačkoj večeri, Miona je nazvala cirkuskom mečkom, a onda je Bojana urnisala Ša istinom (VIDEO)