Izgoreo od ljubomore: Uroš napao Anitu zbog druženje sa Alibabom, sve joj natrljao na nos! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu.

- Ja na štetu sebe mnoge branim, a kao zahvalnicu dobijem da ih boli k*rac, psuju mi majku i druže se sa mojim neprijateljima. Ja ne ponavljam greške iz sedmice i osmice kad sam ginuo za druge. Sa Anitom sam prekinuo prijateljstvo, pokazala je ko je i šta je, a sa njom neću da se svađam jer sam joj dva puta bio na slavi. Rekla je da je boli k*rac jer sam je branio dve godine jer to nije tražila. Pokazala je da je bitniji kadar sa Asminom, Minom i Dačom, nego da bude uz svog druga. Neka bude na pozitivnim anketama jer joj je to bitno - rekao je Uroš.

- Moram da demantujem, ja sam se sa njom posvađao bar šest puta zbog tebe. Ti nju napadaš zbog kadra, a nju treba da boli k*rac za smeće kao što si ti. Ti si najveći neprijatelj sam sebi, a onda i svim drugovima - dodao je Asmin.

- Drago mi je da braniš Anitu od mene. Ona je pokazala svoje pravo lice, a pritom govori da neće da ja budem njena žrtva. Asmine, ti si odbratan lik i ljiga. Anita, ti ne pričaš sa mnom, a sa Minom Vrbaški spavaš u krevetu koja te je ukanalila - nastavio je Stanić.

- Ja sam joj zahvalna za to - rekla je Anita.

- Neću da te napadam, nego ću da pustim vreme da pokaže kakav si prijatelj ispala. Ja sam i Anđela napao zbog tebe - dodao je on.

- Ja sam rekla da ga ne napadaš, tako da je to tvoj problem. Ja nisam tražila da vodiš moje ratove. Ja sam ovde za moj honorar, neću da vodim tuđe ratove i da budem budala. Ja sam ovde zbog honorara i mog deteta. Ja sam Asminu skrenula pažnju 1000 puta - nastavila je Anita.

- Ti si sa njim u budžetu, a ne sa mnom, a rekla si da ćeš biti sa mnom. Anita, jako si me povredila - dodao je on.

- Ne provodim vreme sa tobom jer mi praviš probleme. Napravio si mi nekoliko klipova još na samom početku, praviš mi probleme sa Anđelom. Meni nijedan klip sa njima nije izašao jer ne pričamo o tome, mi ne ogovaramo i ne pljujemo. Ti meni praviš probleme, izašli su klipovi kako pljuješ Maju i Minu, a ja njima kažem u lice - govorila je Anita.

- Je l' sam ja hteo probleme kad sam te branio dve godine? Prema meni se ponašaš kao prema strancu. Koliko sam bio tu za tebe i ti si za mene. Tebe boli k*rac za mene. Trebali si Asminu da kažeš: "Napadaš moje prijatelje, mrš od mene". Ti si sa njim u budžetu, daješ mu slatko, a ja sve vidim šta ti radiš - nastavio je Stanić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić