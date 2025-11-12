Nije normalan i ne znam šta hoće: Mina posavetovala Anitu da stavi tačku na priču sa Alibabom! (VIDEO)

Drama!

Mina Vrbaški posavetovala je Anitu Stanojlović da stavi tačku na komunikaciju sa Asminom Durdžićem.

- On je meni rekao da ide kod nje, a ja kod Luke - rekla je Anita.

- Pogrešila si - dodala je Mina.

- Neću više ni da pričam sa njim, ne dolazi u obzir da imam te priče u rijalitiju - govorila je Anita.

- On je meni provukao da si ljubomorisala. Rekla sam da si mlada, pokušavala sam da te izvučem - dodala je Mina.

- Maja je besnela da je on uhodi po imanju. Osećam se kao da se druži sa mnom samo da bi njoj uterao. Neću da budem između nekoga, neka tera inat na drugačiji način - pričala je Anita.

- Ja ga znam u dušu, mnogo znam šta misli, a u ovom trenutku više ne znam šta misli. On je meni rekao da mu je glava sluđena. Postavila sam mu jedno pitanje, a on je rekao da ne postavljam i tu mi je sam sve rekao. Nije normalan i ne znam šta on hoće - govorila je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić