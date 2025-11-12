AKTUELNO

Zadruga

Nije normalan i ne znam šta hoće: Mina posavetovala Anitu da stavi tačku na priču sa Alibabom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Mina Vrbaški posavetovala je Anitu Stanojlović da stavi tačku na komunikaciju sa Asminom Durdžićem.

- On je meni rekao da ide kod nje, a ja kod Luke - rekla je Anita.

- Pogrešila si - dodala je Mina.

pročitajte još

Zagrljaj leči sve! Toša utešio uplakanu Aneli, ona jeca u suzama (VIDEO)

- Neću više ni da pričam sa njim, ne dolazi u obzir da imam te priče u rijalitiju - govorila je Anita.

- On je meni provukao da si ljubomorisala. Rekla sam da si mlada, pokušavala sam da te izvučem - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je besnela da je on uhodi po imanju. Osećam se kao da se druži sa mnom samo da bi njoj uterao. Neću da budem između nekoga, neka tera inat na drugačiji način - pričala je Anita.

pročitajte još

Karambol u Rajskom vrtu! Anita podivljala zbog Asminovog ponašanja, on odsvirao kraj prijateljstvu (VIDEO)

- Ja ga znam u dušu, mnogo znam šta misli, a u ovom trenutku više ne znam šta misli. On je meni rekao da mu je glava sluđena. Postavila sam mu jedno pitanje, a on je rekao da ne postavljam i tu mi je sam sve rekao. Nije normalan i ne znam šta on hoće - govorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Pukao joj film! Mina u sukobu sa Alibabom žestoko ponizila Maju, pa mu poručila da sa njom NEMA IGRE: To što ti ja dopuštam ono od 1 do 100... (VIDEO)

Zadruga

Niko ovde nije glup: Mina ne dolazi sebi nakon Alibabinog priznanja da je zaljbuljena u njega! (VIDEO)

Zadruga

Pretrnuo od straha: Mina saterala Daču u ćošak, on ne sme da joj prizna šta je o Alibabi i njoj govorio u Šiša baru! (VIDEO)

Domaći

Ne obraćaj mi se: Mina pobesnela jer je Alibaba išao sa Kačavendom kod Drveta bez nje! (VIDEO)

Zadruga

Kad mu budem sela na kičmu... Zorica najavila RAT sa Alibabom, Maja odlučila da se preseli u Lukin deo sobe (VIDEO)

Zadruga

Samo Mina da ne bude ljubomorna... Kačavenda u poslednjem trenutku sprečila Alibabu da ne otkrije njihovu tajnu Mini Vrbaški! (VIDEO)