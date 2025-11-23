Ja umem da kažem izvini kada pogrešim: Janjuš izanalizirao odnos sa Asminom, pa se obratio Aneli (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Asmina. Kada sam stupio u taj neki kontakt sa Aneli, nikada nisam video, nisam znao za njega. Krenuli smo taj odnos i on se dosta spominjao tada, tj. ona je bila moja partnerka tada i bio sam na njenoj strani, i većina bi bila uz svog partnera i verovala u neke stvari koje čuje. Kada vratim film, ne mogu da se setim mnogo stvari, ne mogu da se setim šta sam pričao u to vreme. Eto to se dešavalo sve vreme, ja sam bio na njenoj strani, imali smo taj neki sukob, ja ovde o njemu, on meni napolju. Kada sam izašao, sačekala me je poruka, poruka od njega, gde je pisalo: "Ja nemam ništa protiv tebe, možemo da se čujemo" i tako smo on i ja stupili u kontakt. Čuli smo se, popričali smo. Ja ne bežim od nekih stvari koje ne bih voleo meni da se desi. Ja kao partner njegove partnerke s kojom ima dete, spominjem njegovo dete, nikada negativno. Ne bih voleo da ja ne viđam svoje dete, da moja bivša žena ima momka i da je slična situacija. Ja sam rekao da mi je krivo što sam napisao ime njegovog deteta, jer ne bih voleo da se to meni desi. Meni nije teško da kažem "izvini", ako sam stvarno pogrešio. Nisam ni znao da ulazi ovde do samog početka rijalitija. Protiv čoveka, iskreno, nemam ništa, ako je dobar prema meni, biću još bolji pet puta. Ako njih dvoje ne mogu da reše i nađu pravi put, ko smo mi da nekoga savetujemo i da mi govorimo kako da reašavaju?! Njih dvoje su jedini koji mogu u tome da se dogovore, ako ne mogu, onda nisu normalni. Ne treba bilo ko da se meša, ja se prvi ne mešam u njihove rasprave i svađe, niti me intresuje. Ovde imamo dobar odnos, neki bi voleli da se svađamo, ja nemam potrebu da se svađam sa njim - rekao je Janjuš, te je tako prešao na Aneli:

- Ne treba da kriviš druge ljude i muškarci, jer nijedan izgleda ne valja. Moraš da shvatiš da je negde i u tebi. Nijednog trenutka nisam rekao da je loš čovek, momak, stao je uz tebe, iskreno da ti kažem. Ne mogu da kažem da nije stao uz tebe i da te je zavoleo, ali vaš odnos, ako je ovakav, onda za mene tu ne postoji ni gram ljubavi ni budućnosti. Bolje da budete kvalitetno sami. Nisam neko ko je kompetentan da vas savetujem, samo komentarišem ono što vidim, a to je da vam je odnos jako bolestan. Ostaviću Asmina, sa njim sam u dobrim odnosima, sa njom nisam, uvredila me je - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić